Mulţi etnici maghiari, înrolaţi în armata ucraineană, au murit pe front - Peter Szijjarto cere negocieri de pace

Numeroşi etnici maghiari din Ucraina care au fost înrolaţi în armata ucraineană au murit pe front, a afirmat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto într-un interviu acordat sâmbătă postului american CNN, preluat de MTI, motiv pentru care el a insistat din nou că Ungaria pledează pentru negocieri de pace care să conducă la încheierea acestui război declanşat de Rusia în urmă cu un an, notează Agerpres.

Pacea între Ucraina şi Rusia poate fi obţinută doar dacă cei care sunt parte în conflict pot vorbi unii cu ceilalţi, "de aceea canalele de comunicare trebuie menţinute deschise (...) Dacă nu există comunicare, dacă sunt tăiate canalele de discuţie, atunci renunţăm chiar şi la speranţa de pace", a indicat ministrul ungar."Ca ţară vecină, pentru noi o încetare imediată a focului şi pacea sunt vitale, nu doar pentru că suntem vecini, ci şi din cauza faptului că unguri mor în acest război", a subliniat Szijjarto. Membri ai comunităţii etnice maghiare, fiind cetăţeni ucraineni, au fost înrolaţi în armata ucraineană, mulţi dintre ei au fost desfăşuraţi în prima linie a frontului şi mulţi au murit acolo, a adăugat el."Aşadar, eu reprezint o naţiune (...) din care membri ai ei au murit deja în acest război", a insistat ministrul ungar în interviul acordat CNN, după ce a transmis anterior un mesaj asemănător în intervenţia sa la o şedinţă a Consiliului de Securitate al ONU. Cei care critică poziţia Ungariei în favoarea păcii încă nu au pierdut vieţi în războiul din Ucraina, a spus Szijjarto în respectiva intervenţie, la New York.El a avut acolo o întrevedere cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în urma căreia a apreciat faptul că susţinerea păcii este mai puternică la ONU decât în Uniunea Europeană, unde cei care propun soluţii diplomatice sunt "imediat etichetaţi drept pro-ruşi". "Atmosfera la New York (la sediul ONU n.red) este foarte diferită de cea de la Bruxelles, unde cei care vorbesc despre importanţa păcii sunt imediat etichetaţi drept pro-ruşi", a remarcat ministrul ungar de externe.Războiul nu are câştigători, ci doar perdanţi, "şi cu cât va dura mai mult, cu atât mai mulţi vor pierde, cu atât mai multe pagube vor fi şi cu atât mai mulţi oameni vor muri", a concluzionat Peter Szijjarto.