Muntenegru - România, din grupele Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia, se joacă miercuri de la 8:00

Naționala feminină dispută miercuri, de la ora 8:00, la Kumamoto, al doilea joc tare de la Campionatul Mondial – Grupa C. În față va fi Muntenegru, un adversar care are maximum de puncte după trei partide. România are patru puncte, anunță MEDIAFAX.

Jocul nu este decisiv pentru niciuna din cele două reprezentative, dar punctele contează enorm pentru Main Round, acolo unde nu este suficient să te califici, ci trebuie să ai și ceva zestre pentru a spera la o clasare în Top 7. Atât România, cât și Muntenegru au ca obiectiv principal calificarea în grupele preolimpice. În cazul în care România va câștiga acest meci, tot va mai avea nevoie de cel puțin un egal și cu Ungaria în ultima partidă din Grupă, pentru calificarea în Main Round. Dar în eventualitatea că România și Muntenegru se vor califica împreună mai departe, punctele vor fi luate în calcul. Acest lucru este valabil și la scor egal.

În cazul în care România pierde însă în fața naționalei Muntenegru, atunci pentru calificarea în Main Round trebuie să învingă obligatoriu Ungaria. În mod cert ar avansa însă cu zero puncte, tricolorele având deja eșec și cu Spania (scor 16-31).

Privind acest joc și din partea Muntenegrului, selecționata lui Per Johansson și Adrian Vasile își asigură calificarea în Main Round cel puțin cu un rezultat de egalitate în fața României. Dacă reușește să și câștige, atunci și-a asigurat cel puțin două puncte în grupa principală, indiferent cum va termina cu Spania în ultima etapă.

În cazul în care Muntenegru ar pierde în fața României, n-ar fi exclus să asistăm și la următorul scenariu, un clasament în trei cu Ungaria (cazul este valabil dacă selecționata maghiară câștigă în ultima rundă), în care diferența va fi făcută de rezultatele în meciurile directe. Deocamdată, s-a jucat o singură partidă care ar conta în această ierarhie, Muntenegru – Ungaria 25-24. Rezultatul ne indică faptul că nici o victorie la un gol diferență a tricolorelor nu ar aduce liniște în tabăra lui Tomas Ryde pentru că o înfrângere la două goluri în fața Ungariei ar fi echivalentă cu o eliminare.