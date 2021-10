Mutarea lui Xavi la FC Barcelona a căzut: Nicio echipă nu a venit cu o propunere oficială

Anunţat cu insistenţă la FC Barcelona, Xavi rămâne sub contract cu Al Sadd. Clubul qatariot a reamintit că FC Barcelona trebuie să discute mai întâi pentru a aborda fosta sa glorie, conform news.ro

"Ca răspuns la zvonurile din ultimele ore, conducerea clubului doreşte să reafirme că Xavi are un contract de doi ani şi rămâne concentrat la următoarele meciuri, pentru a menţine echipa în frunte şi pentru a-şi apăra titlul", a anunţat clubul qatariot.

"Nicio echipă nu a venit cu o propunere oficială. Un club care deţine un minim de profesionalism ştie că trebuie să negocieze dacă doreşte un jucător sau un antrenor aflat sub contract", a adăugat directorul clubuui Ahmed Al Ansari, pe Twitter.

FC Barcelona a rămas în această săptămână, după demiterea antrenorului Ronald Koeman. Până la numirea unui nou antrenor, echipa va fi condusă de Sergi Barjuan.

