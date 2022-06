Muzeul Municipiului Bucureşti prezintă expoziţia tematică 'Ţările Române. Peisaje în gravura europeană de secol XIX', la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului Bucureşti invită publicul să viziteze, la Palatul Suțu, expoziţia tematică "Ţările Române. Peisaje în gravura europeană de secol XIX", al cărei vernisaj va avea loc pe data de 8 iunie, conform Agerpres.

Noua expoziţie tematică înfăţişează peisaje în spaţiul românesc surprinse de câţiva artişti care au însoţit călători străini din Principate, în încercarea de a ilustra peisagistica românească în viziunea europenilor, folosind piese din Colecţia de Tipărituri şi Imprimate a Muzeului Municipiului Bucureşti, au anunţat organizatorii.Printre punctele de atracţie se regăsesc oraşele Sibiu, Sebeş, Târgu Mureş, Cluj Napoca, Oradea, Deva sau Bucureşti, monumente naturale unice - Detunata, Pasul Bran, Pasul Roşu, Cheile Turzii şi altele - precum şi peisaje de pe malurile Dunării - Cazanele Dunării, Porţile de Fier. Printre artiştii ale căror lucrări se află în această expoziţie îi regăsim pe: Ludwig Rohbock (1824-1893), Denis Auguste Marie Raffet (1804-1860), Luigi Mayer (1755-1803), Michel Bouquet, Salvator Cherubini (1801-1869), Ferdinand Julius Wilhelm Laufberger (1829-1881), William Henry Bartlett (1809-1854).Potrivit organizatorilor, minunate gravuri înfăţişează oraşe, monumente, peisaje montane animate pe alocuri de grupuri de oameni surprinşi în toiul activităţilor cotidiene.Evenimentul aminteşte că Ţările Române au reprezentat un punct de interes pentru europenii care au călătorit către Orient, mai ales că se aflau pe linie maritimă a Dunării. Ca urmare a acestor incursiuni, ele sunt ilustrate şi descrise în publicaţiile călătoriilor străini.Exploratorii şi călătorii europeni au fost însoţiţi de artişti care au imortalizat locurile pe care le vizitează, cu specificul şi oamenii lor. Desenele sunt apoi transpuse în gravură, care permite prin tehnică multiplicarea produsului artistic pentru a ilustra albumele de călătorie, precizează un comunicat de presă al Muzeului Municipiului Bucureşti.Cel mai vechi album din care au fost extrase ilustrate ce sunt expuse este 'Views in the Ottoman dominions: in Europe, in Asia, and some of the Mediterranean islands from the original drawings taken for Sir Robert Ainslie by Luigi Mayer, F.A.S., with descriptions historical and illustrative', publicat la Londra, în 1810, de către Robert Bowyer. Gravurile surprind monumente şi perspective inedite asupra oraşelor.În 1826, apare la Viena publicaţia 'Donau Ansichten nach dem Laufe des Donaustroms von seinem Ursprung bis zu seinem Ausflusse ins Schwarze Meer', care surprinde, în 264 de litografii, imagini de pe cursul Dunării, de la sursă la vărsarea în Marea Neagră. În expoziţie a ajuns o litografie a Brăilei, compoziţie de ansamblu animată de personaje în prim - plan.Michel Bouquet şi Eugene Ciceri, artişti francezi, întreprind o călătorie în spaţiul românesc şi împreună ilustrează "Album Valaque. Vues et costumes pittoresques de la Valachie dessines d'apres nature par Michel Bouquet et lithographies par Eug. Ciceri, Ferogio et M. Bouquet", care a apărut la Paris, în 1843 şi include litografii ce surprind aspecte ale vieţii valahe, monumente şi perspective asupra Bucureştiului."The Danube, its History, Scenery, and Topography, Splendidly Illustrated, from Sketches Taken on the Spot by Abresch, and Drawn by W. H. Bartlett. Engraved by J. Cousen, J. C. Bentley, R. Brandard, and other eminent artists" a fost publicată la Londra, în 1844, şi urmăreşte o abordare ştiinţifică a peisajelor dunărene. Stilul caracteristic al desenatorului William Henry Bartlett (1809-1854) este recunoscut în modul pitoresc în care sunt reprezentate imaginile fără a le altera valoarea iniţială de document istoric.Un demers asemănător este întreprins de geograful Jaanos Hunfalvy (1820-1888) şi pictorul Ludwig Rohbock (1824-1893). Lucrările lui Rohbock au fost publicate în "Ungarn und Siebenbuˆrgen in malerischen Original-Ansichten: ihrer interesantesten Gegenden, Staadte, Badeorte, Kirchen, Burgen, Palaste und fonstigen Baudenkmäler alter und neuer Zeit", în Darmstadt, în 1864", a declarat Nicoleta Bădilă, muzeograf şi curator al expoziţiei "Ţările Române. Peisaje în gravura europeană de secol XIX", care va putea vizitată în perioada 8 iunie - 4 septembrie 2022.Vernisajul expoziţiei va avea loc pe 8 iunie, de la ora 17,00.