Muzicianul Brian Eno a lansat o piesă anti-conservatori 'Guvernul din iad'

Muzicianul Brian Eno a lansat luni, cu trei zile înainte de alegerile generale din Marea Britanie, o piesă anti-conservatori, potrivit news.ro.

Piesa „Everything’s On the Up With the Tories” este una sarcastică la adresa Guvernului conservator.

„Guvernul din iad” este decrierea făcută de el actualului Executiv, pe care îl critică din punct de vedere al Brexitului, situaţiei persoanelor fără adăpost şi al sistemului de sănătate.

Eno face referire la discrepanţa dintre bogaţi şi săraci şi îşi arată teama că „purgatoriul Brexit va mai dura câţiva ani”.

Veniturile obţinute de pe urma acestei compoziţii vor fi donate unor organizaţii care se ocupă de oamenii fără adăpost, potrivit The Guardian.

Brian Eno, cunoscut pentru activitatea solo, dar şi pentru colaborări cu Roxy Music, ca membru al trupei, şi Coldplay şi U2, ca producător, este unul dintre artiştii vocali cu privire la situaţia politică a Regatului.

El susţine boicotul cultural al Israelului, din cauza ocupării teritoriilor palestiniene, şi este preşedintele Stop the War Coalition.

În 2015, l-a susţinut deschis pe laburistul Jeremy Corbyn, la fel şi la aceste alegeri.