Nadal nu poate 'garanta sută la sută' că 2024 va fi ultimul an din cariera sa

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care şi-a anunţat săptămâna trecută revenirea în competiţiile oficiale la turneul ATP 250 din oraşul australian Brisbane, în prima săptămână din ianuarie, a declarat joi că "este normal să fie" ultimul an din cariera sa, dar nu poate "garanta sută la sută" acest lucru, scrie EFE.

"Există şanse mari ca acesta să fie ultimul meu an, fără îndoială. Există şansa să fie doar jumătate de an, să fie un an întreg şi există şansa să nu reuşim să facem toate acestea. Sunt lucruri la care în acest moment nu am posibilitatea să răspund şi sunt doar în măsură să spun că revin în competiţie", a afirmat Nadal, care are 37 de ani, potrivit Agerpres.

Într-un videoclip postat pe reţelele de socializare, Nadal a asigurat că "se va bucura de fiecare turneu ca şi cum ar fi" ultimul. Ibericul nu a mai disputat niciun meci de pe 18 ianuarie 2023 şi a avut nevoie de operaţii după accidentarea la şoldul stâng pe care a suferit-o la Melbourne în timpul turneului pe care l-a câştigat în 2009 şi 2022.

"Cred că aşa va fi. Nu vreau să o anunţ ca atare, fiindcă până la urmă nu ştii ce se poate întâmpla (...) Nu pot garanta sută la sută. Dacă lucrurile şi condiţia mea fizică îmi permit să merg înainte şi să mă bucur de ceea ce fac, de ce să stabilesc un termen? Cred că nu are sens", a adăugat el.Nadal, câştigător a 22 de turnee de Mare Şlem, a recunoscut că s-a gândit că nu are rost să revină în competiţie, dar crede că merită să-şi încheie cariera pe teren, în ciuda "tuturor îndoielilor din momentele rele şi foarte rele"."Am luptat şi mi-am păstrat entuziasmul în orice moment. Cred că am avut oamenii potriviţi în jurul meu, aşa cum am avut întotdeauna de-a lungul carierei mele, familie, echipă, prieteni. Toţi m-au ajutat decisiv să fiu acolo unde sunt astăzi, adică având posibilitatea de a concura din nou. De asemenea, dorinţa oamenilor care vor să mă vadă jucând a avut într-un fel un impact foarte important în viaţa mea de zi cu zi", a spus Nadal.