Negocierile dintre Generali şi MetLife sunt în impas din cauza preţului

Grupul italian de asigurări Assicurazioni Generali SpA negociază cumpărarea celei mai mari părţi a activelor din Europa ale rivalei americane MetLife, dar discuţiile s-au blocat din cauza divergenţelor privind preţul, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, potrivit Agerpres.

Generali, al treilea grup de asigurări din Europa, a abordat pentru prima dată MetLife în primăvara acestui an, oferindu-se să-i preia majoritatea afacerilor sale europene neperformante. dar discuţiile s-au împotmolit pentru mai mult de şase luni şi au fost afectate de schimbările în conducerea MetLife, în mai Michel Khalaf devenind nou director general al companiei americane, susţin sursele.Reprezentanţii Generali şi MetLife nu au dorit să comenteze informaţia.Sursele adaugă că reprezentanţii Generali rămân interesaţi de achiziţionarea celei mai mari părţi a portofoliului MetLife, inclusiv operaţiunile din Marea Britanie, Franţa, Italia şi Europa de Est, dar nu s-a putut ajunge la un acord.Preţul şi structura tranzacţiei rămân motivele pentru nefinalizarea tranzacţiei şi e greu de crezut că se vor înregistra progrese până la finalul anului, au explicat sursele.

Generali are aproximativ trei miliarde de euro pentru achiziţii, conform planului său strategic, iar directorul său general Philippe Donnet analizează câteva opţiuni, dar orice acord trebuie să fie la un preţ corect, precizează sursele.



Generali vrea să-şi majoreze câştigurile prin extinderea prezenţei în anumite ţări europene, după ce anul trecut s-a retras de pe unele pieţe care nu sunt de bază, inclusiv Belgia şi Olanda.



MetLife este prezentă în 26 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA).



Principala sa subsidiară din Europa este în Irlanda - MetLife Europe d.a.c. - de unde sunt coordonate operaţiunile din 11 ţări, inclusiv Marea Britanie, Franţa, Italia şi Spania.



MetLife controlează trei alte subsidiare active în Europa: MetLife Europe Insurance d.a.c., MetLife Greece S.A. şi MetLife TUnZiR în Polonia.



În 2012, MetLife a convenit să preia operaţiunile de asigurări de viaţă ale Aviva din Cehia şi Ungaria precum şi operaţiunile de asigurări de viaţă şi pensii ale Aviva din România.



Parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări din lume, Metropolitan Life îşi desfăşoară activitatea de peste 18 ani în România.



Grupul Assicurazioni Generali SpA are 78.000 de angajaţi care deservesc 72 de milioane de clienţi în peste 60 de ţări. Generali PPF Holding, un joint-venture între Assicurazioni Generali (51%) şi PPF Group (49%), este prezent şi pe piaţa din România.