Negocierile posr-Brexit în impas - Probabilitatea unui acord cu Londra este foarte mică, anunță Ursula von der Leyen

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi la Bruxelles, că probabilitatea unui acord asupra viitoarelor relaţii comerciale cu Regatul Unit este foarte mică, transmit Reuters şi AFP.

Şefa executivului comunitar a vorbit despre Brexit mai puţin de 10 minute în a doua zi a summitului UE.

''Situaţia este dificilă. Principalele obstacole rămân'', a spus Ursula von der Leyen. ''Probabilitatea unui 'no deal' este mai mare decât a unui acord. Vom vedea până duminică dacă este posibil un acord'', a adăugat ea.Declaraţiile şefei executivului european urmează celor făcute joi de premierul britanic Boris Johnson, care a apreciat că există o ''posibilitate solidă'' ca negocierile dintre UE şi Londra să eşueze.Cei doi lideri s-au întâlnit miercuri, la Bruxelles, pentru a încerca să deblocheze negocierile. Ei nu au reuşit să ajungă la un compromis şi au stabilit ca duminică să decidă ''viitorul'' tratativelor, cu mai puţin de trei săptămâni înaintea încheierii perioadei de tranziţie.Între timp, la Bruxelles continuă discuţiile între negociatorul-şef al UE în acest dosar, Michel Barnier, şi cel britanic, David Frost.Regatul Unit, care a părăsit oficial Uniunea Europeană în 31 ianuarie 2020, va abandona definitiv piaţa unică şi uniunea vamală ale UE la 31 decembrie. În cazul absenţei unui acord, viitoarele schimburi comerciale între UE şi Londra se vor face conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sinonime cu taxe vamale şi cote.Principalele puncte de divergenţă care împiedică ajungerea la un acord comercial între UE şi Regatul Unit sunt regulile privind concurenţa solicitate de UE (care să nu permită o concurenţă neloială din partea companiilor britanice), reglementarea diferendelor şi accesul pescarilor europeni în apele britanice. Franţa a ameninţat că s-ar putea opune prin veto unui acord dacă nu va fi menţinut acest acces.În perspectiva absenţei unui acord, Comisia Europeană a publicat joi măsuri de urgenţă în materie de pescuit şi transport rutier şi aerian care vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2021 dacă până la finalul acestui an nu este convenit niciun acord cu Londra.''Obiectivul acestor măsuri de urgenţă'', care nu vizează decât sectoarele care ar fi ''afectate într-o manieră disproporţionată de un 'no deal', este de a acoperi perioada în care nu este în vigoare un acord. Dacă nu intră în vigoare niciun acord, (măsurile de urgenţă) iau sfârşit după o perioadă determinată'', a explicat executivul comunitar