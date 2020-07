Nelu Tătaru prezintă ultimele cifre după decizia CCR: câți bolnavi COVID-19 s-au externat la cerere

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat miercuri la Digi24 că în continuare crește numărul românilor infectați cu COVID-19 și care se externează la cerere din spital.

„O cifra asemanatoare (numarul noilor infectii din ultimele 24 de ore) a fost pe 11 aprilie. Suntem intr-o transmitere comunitara, suntem in marea relaxare si suntem in momentul in care nu mai putem obliga internarea pacientilor. 622 de pacienti s-au externat in ultimele 72 de ore. Transmiterea comunitara este la nivelul intregii tari. Apanajul este in cateva judete cu peste 1000 de cazuri, Arges, Botosani, Brasov, Neamt, Iasi, Vrancea”, a zis Nelu Tătaru.

CCR a constatat că modalitatea de carantinare/izolare/internare obligatorii era neconstituțională. Urmare a deciziei CCR, bolnavii COVID-19 se pot externa la cerere.

