Neymar îl acuză pe Alvaro Gonzalez de rasism

Atacantul brazilian al echipei PSG, Neymar, l-a acuzat pe fundaşul spaniol al echipei Olympique Marseille, Alvaro Gonzalez, de rasism, după derbiul de duminică, informează presa franceză, potrivit news.ro

În prima repriză a "clasicului" tensionat dintre PSG şi OM, Neymar s-a adresat arbitrului pentru a se plânge de comportamentul lui Alvaro Gonzalez.

"Rasism, nu", a repetat brazilianul de mai multe ori.

În timpul încăierării generale de la sfârşitul meciului, brazilianul şi spaniolul s-au înjurat reciproc, înainte ca Neymar, eliminat pentru o palmă pe care i-a dat-o fundaşului, să iasă plângându-se de rasismul adversarului său.

"A fost uşor ca VAR-ul să-mi surprindă ... Acum vreau să arate imaginea rasistului care îmi strigă Asta vreau să văd", a scris după meci Neymar, pe reţelele de socializare.

Gonzalez a negat acuzaţiile, tot pe reţele de socliazare: "Nu există loc pentru rasism. Uneori trebuie să înveţi să pierzi şi să-ţi asumi pe teren. Trei puncte incredibile, astăzi."

"Mi-a spus că a fost o insultă rasistă, dar nu am auzit-o pe teren. Toată lumea are aceeaşi părere: indiferent că e în societate sau în fotbal, în sport, în viaţă, rasismul nu poate exista. Este clar. Dar sincer, nu am auzit. Deci nu pot comenta", a spus antrenorul PSG, Thomas Tuchel.

Nici tehnicianul lui OM, Andre Villas-Boas, nu ştia mult mai mult decât omologul său. "Sper că nu este nimic. Sper că asta nu va arunca o umbră pe această victorie. Nu cred, pentru că Alvaro este un jucător cu experienţă. Nu există loc pentru rasism în fotbal. Nu cred că a fost cazul..."

Olympique Marseille a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), campioana Franţei, PSG, într-un meci din etapa a III-a a Ligue 1.

Golul a fost marcat de Florian Thauvin, în minutul 31.

După o încăierare generală produsă în finalul meciului, Kurzawa şi Paredes (PSG), respectiv Amavi şi Benedetto au fost eliminaţi, în minutul 90+7. Neymar, revenit pe teren după ce a fost infectat cu Sars-CoV-2, a văzut şi el cartonaşul roşu, în minutul 90+9, după ce arbitrul a consultat VAR. Brazilianul l-a aplaudat apoi ironic pe centralul Jerome Brisard, care a acordat alte 12 cartonaşe galbene, duminică.

Ultima victorie a echipei din Marsilia în faţa rivalei din Capitală a avut loc în 27 noiembrie 2011, când s-a impus cu 3-0, pe Stade Velodrome.

PSG are doar două meciuri în acest debut de sezon şi le-a pierdut pe amândouă (0-1, cu Lens). Este primul început atât de slab de sezon pentru parizieni după ediţia 1984/1985 şi primul fără gol marcat după 1978/1979.

OM a acumulat şase puncte, tot din două meciuri, fiind pe locul 5 în clasament. Lider este AS Monaco, cu 7 puncte, din trei partide, urmată de Rennes şi Lens, cu acelaşi număr de puncte, şi de Saint-Etienne, 6 puncte (2).