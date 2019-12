Niciun copil din Sectorul 4 nu va mai merge la grădiniță în clădiri cu risc seismic clasa I Campania de punere în siguranță a grădinițelor din Sectorul 4 a fost

Siguranță maximă, clădiri consolidate, autorizate și cele mai moderne condiții de studiu și de recreere. De toate acestea vor beneficia de acum înainte toți copiii care sunt înscriși și învață la grădinițele din Sectorul 4, în urma campaniei de punere în siguranță a unităților de învățământ preșcolar, “Niciun copil din Sectorul 4 nu va mai merge la grădiniță în clădiri cu risc seismic clasa I”, care a fost finalizată.

Lucrările au fost extrem de complexe și au presupus consolidarea imobilelor, reabilitarea acestora, construcții și dotări speciale pentru obținerea autorizațiilor ISU și a autorizațiilor de funcționare

ü 26 de milioane de lei (aproximativ 5,5 milioane de euro) - fonduri guvernamentale, obținute de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cofinanțare de la bugetul local este valoarea totală a investițiilor făcute, incluzând și dotările moderne care s-au realizat în cele 5 grădinițe incluse în program.

ü Grădinița “Înșir’te Mărgărite” (fosta Grădiniță nr. 243), cu sediul în Str. Almașul Mare, nr. 1.

Valoarea investiției este de 6.354.595,04 lei.

Valoare dotări mobilier: 133.626 lei.

ü Grădinița nr. 225, cu sediul în Str. Izvorul Mureșului, nr. 6.

Valoarea investiției: 5.948.709 lei

Valoare dotări mobilier: 115.021 lei

ü Grădinița “Panseluța” (fosta Grădiniță nr. 166), cu sediul în Strada Panselelor nr. 38-40.

Valoarea investiției: 836.147 lei.

Valoare dotări mobilier: 30.500 lei.

ü Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308, (fosta Grădiniță nr. 28), cu sediul în Șoseaua Giurgiului nr. 247.

Valoarea investiției: 4.881.150,33 lei.

Valoare dotări mobilier: 176.789 lei.

ü Grădinița „Dumbrava Minunată” (fosta Grădiniță nr. 193), cu sediul în Aleea Terasei nr. 8.

Valoarea investiției: 7.077.584 lei. Valoare dotări mobilier: 244.495 lei.

ü Peste 1.000 de copiii sunt înscriși la cele 5 grădinițe menționate mai sus.

Grădinița “ Înșir ’te M ărgărite ” (fosta Gr ădiniță nr. 243), cu sediul în Str. Almașul Mare, nr. 1.

ü Aflată într-o avansată stare de degradare, Grădinița “Înșir’te Mărgărite” a fost inclusă anul acesta într-un amplu proces de reabilitare și modernizare.

ü Începute în luna ianuarie a acestui an, lucrările au constat în consolidarea fundațiilor, refacerea terasei, corectarea pereților interiori și exteriori, refacere totală a instalației electrice (curenți tari și modernizarea instalației electrice de curenți slabi), reînnoirea instalației sanitare și înlocuirea tuturor obiectelor sanitare și a rețelor termice (interioare și exterioare), refacerea de la zero a sistemului de detecție la efracție și a celui de supraveghere video.

ü Totodată, spațiile au fost dotate cu mobilier nou (măsuțe, scaune, paturi, dulapuri, mobilier specific grupei), in valoare de 133.626 lei.

ü De asemenea, au fost realizate, lucrări specifice pentru obținerea autorizației de funcționare, constând în refacerea terasamentelor – iluminatul curții, a finisajelor și a tâmplăriei exterioare, refacerea instalației PSI (hidranți interiori și exteriori, grup de pompare), reînnoirea sistemului de detecție la incendiu și montarea unei scări exterioare de evacuare.

ü Valoarea investiției este de 6.354.595,04 lei.

ü Cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați, Grădinița Înșir’te Mărgărite are acum 10 săli de clasă, 2 oficii, 3 birouri, un cabinet medical și un cabinet psihopedagogic. De asemenea, grădinița are bucătărie proprie, dar și o spălătorie cu 3 încăperi. La capitolul anexe, clădirea beneficiază de 1 magazie, 2 vestiare și o debara.

ü Aici învață 243 de copii, împărțiți în 10 grupe: 7 grupe cu program prelungit, în care sunt înscriși 180 de copii, și 3 grupe cu program normal, în care sunt înscriși 63 de copii.

ü Pe perioada lucrărilor, grădinița a fost relocată pe 14 ianuarie 2019, în spațiile noi din str. Poștalionului.

Gr ădinița nr. 225, cu sediul în Str. Izvorul Mureșului, nr. 6

ü Și preșcolarii înscriși la Grădinița nr. 225, cu sediul în Str. Izvorul Mureșului, nr. 6 au parte de acum de cele mai bune condiții de studiu și de recreere, îmtr-un spațiu complet refăcut.

ü Și aici, lucrările realizate au constat in consolidarea fundațiilor, respectiv, corectarea pereților interiori și exteriori. De asemenea, au fost refăcute (izolate) terasa și fațada, iar tâmplăria a fost înlocuită în proporție de 100%.

ü Mai mult, au fost modernizate sălile de clasă, holurile și spațiile auxiliare, instalațiile electrice, termice si sanitare au fost refăcute în proporție de 100%, obiectele sanitare au fost înlocuite, bucătăria a fost modernizată și transformată în oficiu, iar spațiile au fost dotate cu mobilier nou (măsuțe, scaune, paturi, dulapuri, mobilier specific grupei).

ü Și la această grădiniță au fost realizate lucrări specifice pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, care au constat în construirea unui grup de pompare propriu, în subsol, cu deschidere spre exterior (curte englezească), realizarea de sisteme de detecție și anti-efracție; montarea ușilor cu bară antipanică, rezistente la foc, a ușilor etanșe, montarea unei scări exterioare de evacuare.

ü Valoarea investiției este de 5.948.709 lei.

ü Cu o suprafață de 2.061 de metri pătrați, Grădinița nr. 225 are de acum 10 săli de clasă, un cabinet medical, dar și un cabinet de logopedie și un cabinet de carantină.

ü Clădirea este dotată, de asemenea, cu spălătorie, călcătorie, uscătorie, 3 oficii, dar și un spațiu pentru arhivă.

ü Aici învață 217 copii, împărțiți în 9 grupe: 8 grupe cu program prelungit, în care sunt înscriși 192 de copii și 1 grupă cu program normal, cu 25 de copii.

3. Grădinița “Panseluța” (fosta Grădiniță nr. 166), cu sediul în Strada Panselelor nr. 38-40

ü Lucrările de reabilitare efectuate la această unitate de învățământ au constat în demolarea aticului și refacerea în totalitate a acoperișului, izolarea fațadei. Totodate, au fost refăcute, în proporție de 100% instalațiile electrice, termice, sanitare precum și tâmplăria, sistemul de supraveghere video, sistemul de climatizare;.

ü Sălile de cursuri, holurile, băile au fost modernizate, dotate cu mobilier nou, specific vârstei, iar clădirea a fost dotată cu rampă pentru persoanele cu dizabilități.

ü Cât privește obținerea autorizației de securitate la incendiu au fost montate o stație de pompare ce deservește ambele corpuri, echipamente de detecție și efracție, hidranți interiori, uși cu bară antipanică și uși rezistente la foc.

ü Valoarea investiției este de 836.147 lei.

ü Cu o suprafață de 255 de metri pătrați, Grădinița “Panseluța” are 2 săli de clasă, 1 sală de mese și 2 vestiare.

ü Aici sunt înscriși 64 de copii, împărțiți în 2 grupe, ambele cu program prelungit: Grupa Mare, cu 35 de copii, și Grupa Mijlocie, cu 29 de copii.

Alte două grădinițe vor fi finalizate până la jumătatea acestei luni: Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308 și Grădinița “Dumbrava Minunată”

ü La Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308, în cadrul lucrărilor de consolidare, au fost demolate anexe vechi, iar corpul existent a fost consolidat și extins (din P în P+1E).

ü Totodată, in cadrul lucrărilor de reabilitare și modernizare, au fost înlocuite în proporție de 100% instalațiile electrice, sanitare, termice, precum și tâmplăria, obiectele sanitare, iar bucătăria veche a fost transformată în oficiu. Spațiile au fost dotate cu mobilier nou (măsuțe, scaune, paturi, dulapuri, mobilier specific grupei). La final, construcția totală va avea aproximativ 900 de metri pătrați.

ü În vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, clădirea a fost dotată cu scară de incendiu, cu echipamente detecție și anti-efracție, uși cu bară antipanică, uși rezistente la foc.

ü De asemenea, au fost instalate cortine rezistente la foc, urmând să fie finalizată montarea stației de pompare și a rețelei de hidranți interiori.

ü Valoarea investiției este de 4.881.150,33 lei.

ü Pe perioada lucrărilor, grădinița a fost relocată temporar, în toamna anului 2019, în spații modulare.

ü Copiii vor reveni în imobilul reabilitat și modernizat, după vacanța intersemestrială.

ü Cu o suprafață totală de 1062,5 metri pătrați, Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308 are 9 săli de clasă, 1 sală polifuncțională, cancelarie, cabinet medical, prevăzut și cu sală de carantină, dar beneficiază și de călcătorie, spălătorie, oficii, spații de depozitare, 1 cameră frigorifică.

ü Aici sunt înscriși 181 de copii, împărțiți în 8 grupe: 7 grupe cu program prelungit, în care învață 158 de copii și o grupă cu program normal, cu 23 de copii.

ü Și la Grădinița „Dumbrava Minunată” (fosta Grădiniță nr. 193), cu sediul în Aleea Terasei nr. 8, lucrările de reabilitare și modernizare sunt pe ultima sută de metri.

ü În cadrul acestora, au fost executate lucrări de reabilitare termică, de schimbare a tâmplăriei în proporție de 100%, de reparare și vopsire a fațadei cu vopsea decorativă, de reparare a terasei și de montare a balustradei de siguranță.

ü Totodată, au fost schimbate în totalitate, instalațiile electrice, sanitare și termice, sălile de clasă au fost modernizate și dotate cu mobilier nou.

ü La exterior, au fost montate un nou sistem de supraveghere video și un nou sistem de iluminat.

ü În vederea obținerii autorizația de securitate la incendiu, au fost executate toate lucrările necesare, mai exact bazinul pentru hidranții interiori, echipamentele pentru detecție și semnalizarea incendiilor, montarea ușilor rezistente la foc, antipanică, sisteme de autoînchidere a ușilor, uși etanșe, construirea unei scări exterioare de evacuare.

ü Valoarea investiției este de 7.077.584 lei.

ü Cu o suprafață de 2.222 de metri pătrați (clădirea are parter și etaj), Grădinița „Dumbrava Minunată”, are 11 săli de clasă, 1 sală de festivități, 2 cabinete medicale și un cabinet metodic. Unitatea de învățământ preșcolar are, de asemenea, bucătărie proprie, 5 oficii pentru spălat vase, spălătorie, călcătorie, cadrele didactice beneficiază de cancelarie, iar la capitolul anexe există suficiente spații de depozitare (inclusiv o magazie).

ü Aici învață 300 de copii, împărțiți în 11 grupe: 10 grupe cu program prelungit, în care sunt înscriși 283 de copii și 1 grupă cu program normal, în care sunt înscriși 17 copii.

ü Pe perioada lucrărilor, copiii au urmat cursurile in cea mai mare gradinita din Sectorul 4, din Complexul Comercial Grand Arena, urmand ca aceștia să revină în imobilul reabilitat și modernizat, după vacanța intersemestrială.

“Sunt și eu părinte, fiica mea învață tot în sectorul 4, așa că pot afirma răspicat: nimic nu poate fi mai dureros pentru o familie decât gândul că unul dintre copii ar putea fi în pericol. Știu ce înseamnă asta, am trecut prin perioade de panică pe care nu le voi putea uita vreodată! Mi-am jurat că atâta vreme cât voi fi primar, voi face tot ce ține de mine pentru siguranța copiilor, pentru că NIMIC NU E MAI IMPORTANT DECÂT ASTA! Pot enumera multe lucruri bune realizate pentru sectorul nostru. Bulevarde lărgite, mai multe locuri de parcare. Construim piețe, reabilităm blocuri, construim stație de metrou…

Nimic însă nu poate fi mai importatant decât siguranța copiilor. Acesta esre proiectul meu numărul 1! Inaugurarea unei grădinițe poate că nu e o știre bombă, un Breaking-News, cum ar spune jurnaliștii, însă pentru mine, e un lucru crucial. Am dat drumul la înca un loc în care părintii își pot lăsa copiii fără grijă. O constructie care respecta promisiunea pe care am făcut-o oamenilor din sectorul 4: NICI UN COPIL NU VA MAI MERGE LA GRĂDINIȚĂ ÎN CLĂDIRI CU RISC SEISMIC.”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Peste 200 de milioane de lei (aproximativ 45 de milioane de euro) au fost investiți începând din 2016 în modernizarea unităților de învățământ din Sectorul 4.

Peste 200 de milioane de lei (aproximativ 45 de milioane de euro) au fost investiți începând din 2016 în modernizarea unităților de învățământ din sectorul 4.

Dacă, în 2016 și 2017, investițiile totale au însumat aproape 9 milioane de lei (aprox 2 milioane de euro), în 2018 (când a început reabilitarea tuturor instituțiilor de învățământ din sectorul 4, în care nu se mai investise de 28 de ani) și în 2019, investițiile au depășit 108 milioane de lei (peste 22,87 de milioane de euro). Iar, pentru 2020, sunt luate în calcul investiții de peste 82,5 milioane de lei (aprox. 17, 5 milioane de euro), necesari pentru a continua lucrările începute.

Investițiile realizate, în perioada 2016 – 2019, în reabilitarea, consolidarea și modernizarea grădinițelor se ridică la 61,4 milioane de lei (peste 13 milioane de euro).

Investițiile în modernizarea și reabilitarea completă a celor 27 de unități de învățățământ preșcolar care funcționează în Sectorul 4 au fost demarate, anul trecut, pentru prima dată în ultimii 30 de ani.