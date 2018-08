Nicoale Dică, antrenorul FCSB: Scorul de 2-0 a fost de multe ori întors, avem nevoie de concentrare maximă cu Rudar

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că scorul de 2-0 obţinut în prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Europa poate fi întors la Bucureşti de Rudar Velenje şi echipa sa are nevoie de concentrare maximă pentru a evita un eşec.

"E o partidă iimportantă pentru noi. Chiar dacă am reuşit să câştigăm în meciul tur consider că ne aşteaptă o partidă grea, trebuie să fim concentraţi, să dăm totul pentru a câştiga. Eu am mai trăit ca jucător un moment ca ăsta când am câştigat în deplasare cu 4-2 şi am pierdut apoi cu 2-1, după ce am fost conduşi cu 2-0 şi eram aproape să pierdem calificarea. Trebuie să fim concentraţi, oricine intră pe teren să dea totul. Scorul de 2-0 de multe ori a fost întors, ăsta e motivul pentru care le-am cerut jucătorilor să ne gândim la acest meci. Emoţii avem la fiecare meci, la fotbal se poate întâmpla orice şi trebuie concentrare maximă. Cu siguranţă vor fi schimbări în echipă pentru că ne aşteaptă o partidă dificilă cu Iaşi în campionat. Cred că cei de la Rudar vor încerca să joace mai ofensiv şansa pe care o au, chiar dacă e una mică, vor încerca să se califice. Sunt o echipă care pe tranziţia negativă are probleme şi în meciul tur, după ce am reuşit să marcăm, am reuşit să ne creăm foarte multe ocazii. Deci nu cred că se vor schimba multe la Rudar”, a declarat Dică, potrivit news.ro.

Tehnicianul spune că o necalificare în grupele Ligii Europa ar constitui un eşec pentru echipa sa, care va pierde astfel mulţi bani de la UEFA: "Nu ne va fi uşor să ajungem în grupele Europa League, este obiectivul nostru, sunt adversari foarte puternici. Nu vreau să spun acum cu cine mi-aş dori să jucăm în continuare, sper să trecem noi peste acest tur. Cei de la Split au suporteri pătimaşi, clar e mai dificil acolo decât la Sofia. Important este ca noi să fim pregătiţi pentru orice adversar. Ar fi un eşec şi financiar pentru că sunt mulţi bani dacă ajungi în grupe şi asta îl interesează şi pe patronul nostru, să aducem bani în club”.

Nicolae Dică a infirmat informaţiile conform cărora ar fi interesat de transferul atacantului Andrei Cristea, de la Poli Iaşi.

"Noi ştim ce jucător ne dorim pe poziţia de atacant, vom încerca să-l aducem cât mai repede. Deocamdată avem alte variante, Cristea este un jucător cu experienţă, îl apreciez foarte mult, dar ne gândim la alt atacant. Eu îmi doream să avem acest atacant de când am început pregătirea, dar nu s-a putut. Când l-am folosit pe Coman atacant, mulţi m-au criticat. Anul acesta am avut o discuţie şi i-am spus că e posibil să fie folosit pe această poziţie. Eu îl ştiu de la Viitorul, vor fi meciuri în care Coman va fi şi atacant. Eu cred că l-au ajutat foarte mult aceste goluri, sper să nu se oprească aici, să aibă cât mai multe goluri, pentru că de asta a fost adus la Steaua”, a mai spus Dică.

Referitor la un posibil transfer al lui Denis Man la Anderlecht, Dică a spus că acesta ar putea face faţă în campionatul belgian: "Pot spune că Denis Man a avut un an foarte bun, nu cred că se aştepta lumea la o aşa evoluţie, pentru că nu jucase mai deloc în sezonul precedent. Eu cred că poate creşte în continuare şi dacă va ajunge la Anderlecht cred că poate face faţă acolo”.

În ceea ce priveşte eventuala numire a lui Mirel Rădoi ca selecţioner al naţionalei U21 a României, Dică a spus că fostul său coleg de echipă are în vedere mai mulţi jucători de la FCSB.

"Sper să reuşească să aibă rezultate, îi doresc multă baftă. Cunoaşte jucătorii şi din câte ştiu are în vedere mulţi jucători de la noi, nu trebuie să-i recomand eu. Cu siguranţă, dacă au evoluţii bune, jucătorii vor fi convocaţi”, a precizat Dică.

Partida FCSB – Rudar Velenje, contând pentru manşa a doua a turului doi preliminar al Ligii Europa, se va disputa, joi, de la ora 21.00, pe Arena Naţională. În tur, FCSB a câştigat în Slovenia, cu 2-0.