Nicolae Ciucă intervine în subiectul vilei de nouă milioane de euro pentru Iohannis: Nu aș vrea să speculez

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, comentează cel mai fierbinte subiect al momentului. Vila de de nouă milioane de euro pe care RAPPS o pregătește pentru un locuitor care încă nu e cunoscut a încins imaginația politicienilor și a presei. Beneficiarul ar urma să fie președintele în funcție, Klaus Iohannis, însă administrația prezidențială nu a făcut nicio solicitare în acest sens.

Nicolae Ciucă spune că nimic nu este exclus

Nu am nici un fel de date și nu aș vrea să speculez. Într-adevăr nu există nici o solicitare și cred că într-un final președintele poate face sau nu o solicitare. Ce vă pot spune cu adevărat e că nu există o solicitare. Președintele poate să facă sau nu o solicitare. RAPPS a pus la dispoziție case pentru premieri. Eu am preferat să stau la mine acasă. Am întrebat la RAPPS , ceea ce vă pot spune că reabilitarea se face din fonduri proprii, nu din bani publici.