Nicolae Ciucă, după discuțiile cu sindicaliștii: 'Astăzi am găsit soluții pentru criza din educație. Toate cererile cadrelor din educație sunt justificate'

Astăzi am găsit soluții pentru criza din educație, afirmă premierul Nicolae Ciucă, într-o postare pe Facebook: „Ne dorim cu toții ca mâine să le putem spune elevilor că se pot întoarce la școală și ne dorim să le putem ura succes la examene”.

„Astăzi (duminică - n.r.) am găsit soluții pentru criza din educație. Acestea au fost agreate, de principiu, de toate părțile responsabile și așteptăm decizia finală a profesorilor. Coaliția de guvernare a încheiat un angajament ferm cu sindicatele reprezentative pentru personalul din învățământ, care se va concretiza, mâine, într-un act normativ, dacă răspunsul profesorilor este unul pozitiv. Înainte de a enumera măsurile la care ne angajăm împreună, vreau să transmit un mesaj de solidaritate cu toți profesorii și cu toate cadrele nedidactice. Un mesaj de încredere tuturor părinților și tuturor elevilor. Le transmit angajamentul meu personal și desigur și al colegilor de Coaliție, că, ceea ce am stabilit azi se va întâmpla întocmai și la timpul agreat”, scrie pe Facebook Nicolae Ciucă.

El precizează că a convenit cu reprezentanții sindicatelor, creșterea la nivelul de 25% a valorii sumelor pe care le vor primi personalul didactic și cel didactic auxiliar.

„Am mai stabilit ca, începând cu anul viitor, în grila prevăzută în viitoarea lege a salarizării, salariul unui debutant să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie. De asemenea, procentul de 40% care a fost menționat în vechea ordonanță de urgență va fi crescut la 50%, începând cu 1 ianuarie 2024. Pentru formarea profesională, în luna octombrie se vor acorda sumele de 1.500 lei pentru personalul didactic și cel auxiliar, respectiv de 500 lei pentru angajații nedidactici. Textul actului normativ care conține aceste prevederi va fi publicat astăzi (duminică - n.r.) â, conform procedurii de transparență decizională. Potrivit înțelegerii pe care am avut-o cu reprezentanții sindicatelor, decizia finală va fi comunicată de liderii sindicali mâine (luni - n.r.) până la ora 10.00, ordonanța urmând să fie aprobată în ședință de guvern”, adaugă premierul.

El amintește și de ordonanța de urgență care stabilește calendarul închiderii anului școlar și al examenelor aferente.

„În acest mod, situațiile de final de ciclu de învățământ vor fi încheiate, iar elevii își vor putea continua traseul educațional. Consider și acum, așa cum am spus și la începutul grevei, că toate cererile cadrelor din educație sunt justificate și am credința că am făcut tot ce mi-a stat și tot ce ne-a stat în putere pentru a veni cu cea mai bună rezolvare posibilă. Ne dorim cu toții ca mâine să le putem spune elevilor că se pot întoarce la școală și ne dorim să le putem ura succes la examene”, încheie Ciucă.