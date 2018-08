Nicolae Dică și-ar ma dori un fundaș central

Nicolae Dică s-a declarat mulţumit de prestaţia echipei din meciul cu Gaz Metan, dar a ţinut să le atragă atenţia jucătorilor cu privire la fazele fixe. FCSB a încasat un nou gol în urma unei faze fixe, dar Dică e liniştit atât timp cât vicecampioana îşi câştigă jocurile, informează mediafax.

"Am făcut cele două schimbări la pauză, le-am cerut jucătorilor din ofensivă să se mişte mai multe. Am cerut să atacăm cu cel puţin trei jucători în careul lor, lucru care s-a şi întâmplat. Nu ne-au surprins în prima repriză, ştiam că joacă minge lungă pe Fortes. Nu ne-au surprins cu nimic. Felicitări celor de la Mediaş pentru că au un gazon foarte bun. Sper ca la returul cu Split să avem un teren bun. Avem o problemă la fazele fixe. Acum facem un mix cu cinci jucători care stau la marcaj şi restul stau în zonă. Am lucrat şi lucrăm în continuare. Cât marcăm trei goluri şi încasăm unul, nu e nicio problemă", a spus Dică, la finalul partidei.

Întrebat de prestaţia lui Raul Rusescu, Dică a răspuns cât se poate de calm: "Trebuie să avem răbdare cu Rusescu. E un jucător de valoare, a demonstrat-o de atâtea ori. Rusescu trebuie să demonstreze pe teren că oamenii se înşală."

Cu privire la perioada de mercato, Dică recunoscut că mai are nevoie de un apărător: "Îmi doresc să mai aducem cel puţin un fundaş central. Cât despre veniri, orice se poate întâmpla."

La final, antrenorul FCSB-ului a vorbit şi despre meciul retur cu Hajduk Split: "Bălaşa e undeva pe la 90%, sperăm că joi, 16 august, să fie la 100%. La Split a fost o atmosferă senzaţională, aşa sperăm să fie şi joi".