Niculae Bădălău e convins că Dăncilă va câştiga prezidenţialele în judeţul Giurgiu

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu şi ministru al Economiei, Niculae Bădălău, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Giurgiu, că este convins că Viorica Dăncilă va câştiga alegerile prezidenţiale în acest judeţ şi că şi la nivel naţional candidatul PSD va face "o figură frumoasă" potrivit Agerpres

"M-am întâlnit cu toate organizaţiile, cu preşedinţii de organizaţii, suntem pregătiţi de campania electorală, o să avem o campanie civilizată aşa cum am avut-o tot timpul, avem un candidat foarte bun şi sunt convins că pe judeţul Giurgiu doamna Dăncilă va câştiga alegerile şi sunt convins că şi pe ţară o să facem o figură frumoasă pentru că e un candidat uman, un om extrem de exigent, un om care munceşte, cu o putere de muncă foarte mare şi cred că va fi un preşedinte bun al românilor!", a spus preşedintele PSD Giurgiu.De asemenea, el şi-a afirmat convingerea că moţiunea de cenzură a opoziţiei nu va fi votată de parlamentari."Sunt convins că nu va trece moţiunea! Să ne ferească Dumnezeu să treacă, mai ales cu figurile alea acolo! E foarte adevărat, şi eu am recunoscut-o tot timpul, că pe partea socială PSD şi- a făcut datoria, pensii, salarii considerăm că bunăstarea oamenilor şi nivelul de trai sunt pe primul loc. Într-adevăr, am mai avut lipsuri la infrastructura mare, spitale, autostrăzi, dar sunt convins că se vor remedia şi lucrurile astea, dar avem o guvernare în general bună, care a adus România cu o stabilitate economică şi cu o creştere economică sustenabile. Moţiunea nu va trece pentru că nu vor să guverneze, nu au cu cine să guverneze şi mai ales nu ştiu să guverneze", a mai afirmat Niculae Bădălău.