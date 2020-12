Nicuşor Dan A IZBUCNIT după şedinţa CGMB: 'Preocuparea PSD rămâne punerea de piedici, nu găsirea de soluţii'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, după şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de luni seară, că reprezentanţii PSD n-au participat, invocând "pretexte puerile", "ceea ce arată că preocuparea PSD rămâne punerea de piedici, nu găsirea de soluţii". El a anunţat că a fot iniţiată procedura de desfiinţare a Asociaţiei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucureşti, anun'[ news.ro.

"În această seară, în ultima şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din acest an, au fost numiţi reprezentanţii municipalităţii în cadrul Centrului de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei pentru sprijinirea centrelor de vaccinare. Am salutat în acest context demararea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 şi am exprimat susţinerea fără rezerve a Primăriei Capitalei pentru derularea acestei campanii în Bucureşti", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

El a menţionat că s-a decis, de asemenea, numirea reprezentanţilor în Adunările Generale ale Acţionarilor de la STB, Medicala Bucureşti SA şi Cimitire Bucureşti SA, precum şi în Adunarea Generală a Asociaţiei „Centru Municipal pentru Dialog Bucureşti”, cu mandatul de a desfiinţa această asociaţie, care dublează structuri şi activităţi pe care primăria le are deja.

Citește și: Noua tulpină Covid, prezentă deja în România? Valeriu Gheorghiță nu exclude posibilitatea: 'Nu știm, dar orice este posibil' - VIDEO

"A fost o şedinţă la care reprezentanţii PSD (sub pretexte puerile) n-au participat, ceea ce arată că preocuparea PSD rămâne punerea de piedici, nu găsirea de soluţii", a susţinut Nicuşor Dan.

Ulterior, Nicuşor Dan a afirmat, într-o altă postare, că în şedinţa de luni a Consiliului General a fost demarată procedura de desfiinţare a Asociaţiei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucureşti.

"Înfiinţarea acestei Asociaţii a fost aprobată de fosta administraţie a Capitalei prin HCGMB nr. 476/26.07.2018. În urma deciziei luate, a rezultat o entitate juridică de drept privat constituită prin asocierea Municipiului Bucureşti cu Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti şi cu Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti. Numai că, după înfiinţarea Asociaţiei apare şi HCGMB nr. 826/22.11.2018. Care aprobă, atenţie, ca o cotizaţie anuală de câte 1.250.000 să fie plătită către această entitate nou înfiinţată, atât de către Primăria Municipiului Bucureşti, cât şi de către ceilalţi doi asociaţi (adică tot din bugetul PMB!!!)", a detaliat primarul general.

Potrivit acestuia, "bugetul Primăriei Bucureşti trebuie gestionat eficient, astfel încât resursele financiare să fie dirijate pentru soluţionarea problemelor cetăţenilor, nicidecum să fie irosit pe entităţi infiinţate fără sens de fosta adminsitraţie, care nu fac decât să risipească banii bucureştenilor".