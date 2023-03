Nicuşor Dan recunoaște că nu știe ce are în 'ogradă': Din păcate, noi nu am reuşit să facem nici măcar evidenţa a ce este de consolidat în Bucureşti

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că Primăria nu are nici măcar o evidenţă a clădirilor care au nevoie de consolidare, dar a subliniat că există un proiect la nivelul Ministerului Dezvoltării prin care se poate face o inspecţie preliminară a clădirilor. El a anunţat că anul acesta ar putea începe consolidarea a 20 de clădiri din Bucureşti, cu bani din PNRR sau de la Fondul naţional pentru consolidare, anunță news.ro.

Întrebat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă va mai rămâne ceva din Capitală în cazul unui seism, primarul general Nicuşor Dan a explicat că nu s-a făcut nici măcar o evidenţă a clădirilor cu risc seismic.

”Din păcate, noi nu am reuşit să facem nici măcar evidenţa a ce este de consolidat. Există un proiect foarte interesant al Ministerului Dezvoltării - aşa-numita inspecţie vizuală (...), pe baza unui chestionar relativ simplu, să avem imagini de ansamblu ale Bucureştiului. Deci, la sfârşitul anului, eu sper să avem această imagine. La un nivel de aproximaţie o să fie”, a răspuns Nicuşor Dan.

Liste oficiale și nu prea

Acesta a precizat că există o listă oficială în care sunt ”vreo 380 de clădiri, grad întâi de risc seismic şi mai sunt vreo 440 care sunt gradul doi de risc seismic”. De asemenea, mai există o listă cu 200 de clădiri vechi, încadrate după vechile normative la clădiri ”de urgenţă”, un echivalent al celor încadrate în risc seismic I.

Întrebat dacă are o estimare a numărului de potenţiale victime în cazul unui cutremur, Nicuşor Dan a precizat că nu există astfel de calcule.

”Nu există tipul ăsta de calcule, bineînţeles (...) există strategii post-calamitate, unde să duci oamenii şi toate evaluările astea. Ce trebuie noi să facem este, pe de-o parte, să fim pregătiţi cu aceste mecanisme în caz că se produce şi, mai ales, să consolidăm în ritm alert. Acum există o schimbare de optică şi la nivelul statului, la nivelul Guvernului (...) statul plăteşte tot”, a explicat edilul.

Nicuşor Dan s-a referit şi la declaraţiile Gabrielei Firea

Nicuşor Dan s-a referit şi la declaraţiile Gabrielei Firea care l-a acuzat că nu a consolidat nicio clădire.

”Nici ea n-ar consolida nicio clădire şi, mai mult decât atât, ar încurca lucrurile. Adică ce a făcut ea cu mult tămbălău şi cu multă publicitate a fost să reabiliteze nişte faţade, clădirea din spate rămânând cu acelaşi... Ei zic punere siguranţă, dar este ambiguitatea asta în limba română, când spui am pus în siguranţă 30 de clădiri. Când auzi şi fără să ştii ce înseamnă asta, se pare că aceste clădiri au fost făcute de fapt. Punere în siguranţă – nu mai cad, nu mai cad bucăţi de tencuială pe cetăţeni. Problema este că, să faci o consolidare, trebuie să faci mai întâi o expertiză şi după expertiză trebuie să faci un proiect şi după proiect abia să te să te apuci de lucrări”, a afirmat primarul.

Acesta a adăugat că au exiastat două probleme: ”una, că totul era dat la Compania de consolidări care avea nişte datorii uriaşe şi nu mai putea să fie salvată, acuma e în faliment şi doi că alte proiecte nu erau şi practic am luat tot mecanismul ăsta de la zero”.

”În momentul de faţă avem vreo 100 de clădiri pentru care suntem în diverse stadii de expertizare, proiectare sau execuţie, din care anul ăsta o să reuşim să începem la vreo spre 20. Tot procesul se referă la consolidare”, a declarat Nicuşor Dan.

Clădiri consilidate cu bani din PNRR sau din Fondul naţional pentru consolidare

Aceste clădiri vor fi consilidate cu bani din PNRR sau din Fondul naţional pentru consolidare.

”În plus, în sfârşit avem bani, în sensul că din PNRR am primit 50 de milioane de euro şi am mai depus proiecte de vreo 120 de milioane de euro la Fondul maţional pentru consolidare. Dorim să începem consolidarea anul ăsta spre 20 (de clădiri-n.r.), dacă socotim şi anul viitor 100”, a mai declarat Nicuşor Dan, adăugând că, ”în Bucureşti, în 30 de ani s-au consolidat cam 100 de clădiri”.

Nicuşor Dan a mai precizat că sunt cam 10.000 de clădiri în Bucureşti – mai chegi de 1978 şi cu cel puţin trei etaje – care s-ar încadra în metodologia de evaluare preliminară stabilită de Ministerul Dezvoltării.

”Asta nu înseamnă că toate sunt în risc seismic, dar sunt toate cele la care noi trebuie să ne uităm. În mod logic, cele mai vechi sunt în centru”, a mai afirmat Nicusor Dan.