Nicușor Dan se plânge de lipsa banilor - Unele investiții au fost tăiate/ Doar pentru tramvaie noi e nevoie de un miliard de euro

Municipalitatea a tăiat din investiţii din cauza lipsei banilor, a declarat, marţi, primarul general Nicuşor Dan, atrăgând atenţia asupra "dezechilibrului" dintre fondurile pentru Primăria Capitalei şi cele de sector.

"Este de acum 20 de ani împărţirea asta deficitară. Multe dintre investiţii nu s-au făcut, faptul că sunt poduri care nu au mentenanţă corespunzătoare vine din deficitul ăsta de bani. Noi anul acesta am fi putut să facem, de exemplu, consolidarea celei de-a doua jumătăţi din Podul Grant, care este necesară, nu am avut bani. Am fi putut să facem consolidarea malurilor de lac din Herăstrău. Degeaba schimbăm asfaltul, dacă malul de lac alunecă, evident că aleea o să se rupă (...). Sunt lucruri pe care le-am tăiat din lista de investiţii tocmai pentru că nu avem bani. În schimb, ne-am dus către fonduri europene", a afirmat Nicuşor Dan, marţi, la Europa FM, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, nu este normal ca Municipalitatea să aibă o alocare mai mică decât primăriile de sector."Este un dezechilibru pe care nu îl semnalez numai acum, de când sunt primar, îl semnalez de când era primar Sorin Oprescu. Nu este normal ca Primăria Capitalei, care are subvenţia la termie şi subvenţia la transportul public - cam 1 miliard de lei este şi cea la transportul public, spitalele şi toate teatrele şi iluminatul public, semafoare şi multe alte servicii, inclusiv liniile pe care le tragem, inclusiv pe asfalt, ca să semnalizăm rutier oraşul - nu e normal ca noi să avem mai puţin decât sectoarele, care au şcolile, salubritatea şi parcuri, pe care le avem şi noi", a punctat Nicuşor Dan.El a menţionat că a încredinţat din lucrări sectoarelor."Nu are rost să blocăm lucrări, pentru că vrem să le facem noi, deci am găsit termoizolări de blocuri, le-am dat la sectoare (...). Este prelungirea Pasajului Grigorescu, pe care vor să-l facă împreună primăriile sectoarelor 3 şi 4, le-am dat, noi facem doar exproprierile, Sectorul 1 şi-a exprimat intenţia să facă ieşirea din Biharea din cartierul Henri Coandă, dacă vrea să-l facă, i-l dăm", a adăugat Nicuşor Dan.

Referindu-se la situația tramvaielor din București, Nicușor Dan a precizat că o garnitură nouă costă 2 milioane de euro, iar pentru înoirea întregului parc ar fi nevoie de un miliard de euro.