Nicușor Dan susține că promisiunile din campanie au fost 'naivități': 'Nu există soluție magică'

Primarul Nicuşor Dan admite că în anul 2020 a „avut anumite naivităţi” în momentul în care a făcut unele promisiuni, dând ca exemplu trenul metropolitan. Dan susţine însă că, în ceea ce priveşte „chestiuni mari”, precum termoficarea, atragerea de fonduri europene sau începerea unor investiţii, s-au făcut paşi înainte.

„O parte importantă. Pe unele, recunosc, am avut anumite naivităţi la momentul în care le-am făcut, cum ar fi trenul metropolitan despre care nu avem informaţiile care este starea. E un proiect care aşteaptă CFR-ul, în linii mari, să-şi modernizeze şinele pe care le are în proprietate şi are un studiu de fezabilitate, are un program după care vrea să le modernizeze, noi trebuie să stăm după ei”, a afirmat Nicuşor Dan, vineri seară, la Digi 24, potrivit news.ro.

Edilul a spus că pe „chestiunile mari”, cum ar fi termoficarea, accesarea de fonduri europene, începerea unor proiecte mari, s-au făcut paşi înainte.

„Nu există o soluție miraculoasă”

Nicuşor Dan a vorbit şi despre una dintre cele mai mari probleme ale Capitalei, cea a traficului rutier.

„Dacă vorbim de trafic, privind obiectiv, nu există soluţie miraculoasă. După ce 20 de ani am aruncat cu blocuri peste tot fără să facem niciun fel de studiu de trafic, am înghesuit oameni, am construit mini-cartiere fără nicio şcoală, fără nicio grădiniţă, nu poţi să vii cu o soluţie miraculoasă, să spui: construiesc două poduri... De altfel, în anul 2023 s-au construit patru poduri în Bucureşti: unu de noi, unu de Sectorul 4, două de Sectorul 3. S-a simţit ceva? Nu s-a simţit! Deci nu există soluţie miraculoasă la trafic, mai ales după tot haosul ăsta care a fost creat. Ce am făcut pe termen scurt a fost, într-o oarecare măsură, ce a ţinut de noi, nu vorbesc de sectoare, a fost să stopăm sursa răului, adică această construcţie haotică în Bucureşti”, a adăugat edilul.