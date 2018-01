Nicuşor Stanciu pleacă la Sparta Praga: 5,5 milioane de euro va încasa Anderlecht în schibul românului

Sparta Praga si Anderlecht Bruxelles au ajuns la un acord pentru transferul lui Nicusor Stanciu. Internationalul roman va pleca, marti, la Praga pentru a semna contractul cu noua sa echipa, anunta Sport.ro.

In schimbul lui Stanciu, cei de la Anderlecht vor incasa 5.5 milioane de euro pentru un transfer definitiv. Nicusor Stanciu a ajuns la Anderlecht in vara anului 2016, pentru 9.8 milioane de euro. Dupa o prima jumatate de campionat buna, Stanciu a fost insa mai mult rezerva in 2017. Stanciu devine acum cel mai scump transfer din istoria campionatului Cehiei. El va fi coleg cu fundasul stanga Bogdan Vatajelu la Sparta Praga.