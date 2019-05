Noi detalii PICANTE din perioada în care Kovesi era procuror general: 'Avea o ură foarte mare. Era foarte nervoasă'

În a doua parte a interviului pentru Monitorul Justiției, Angela Nicolae, fostul șef al biroului de relații internaționale din Parchetul General, spune că a aflat recent de existența protocolului între PÎCCJ și SRI, însă în mod cert șefii secțiilor din parchete și procurorii apropiați știau de el.

Reporter: Ce ar mai fi putut avea împotriva dumneavoastră doamna Kovesi?

Angela Nicolae: A avut o ură foarte mare și-n privința dosarului ALRO. Am asistat la întâlnirea pe care ea cu Angela Ciurea, fosta adjunctă DIICOT, în perioada în care se strânsese cercul în jurul rudelor lui Băsescu. Angela Ciurea ceruse interceptări pe care nu le prezentase pentru aprobare lui Kovesi. Am asistat la această întâlnire. Era foarte nervoasă. Eram la ea cu o scrisoare pe care trebuia să o trimitem în străinătate și era foarte nervoasă: trecea foarte repede de la o extremă la alta. La un moment dat, s-a enervat așa de tare încât a spus: „Bine, dar unde este Ciurea? Este plecată în Honolulu? Să vină foarte repede”. Era foarte intrigată pentru că s-a făcut ceva fără să știe ea: rudele lui Băsescu sau cunoștințele lui Băsescu sunt interceptați. Ea răspundea la ordine încă de atunci și sigur că interceptarea acestora nu-i convenea. În momentul în care a venit Angela Ciurea în birou, eu am părăsit biroul. Dar în biroul procurorului general sunt două uși capitonate și am lăsat-o pe Angela Ciurea să intre, iar între cele două uși am auzit această discuție, pentru că țipa pur și simplu.

O întreba de ce a cerut aceste interceptări. Tonul era foarte ridicat și îi mai spunea: „Dacă nu ești în stare să rezolvi ceva sau dacă nu mă informezi la fiecare pas pe care îl faci în dosar poți să pleci din Parchet”. După câteva zile m-am întâlnit cu Angela Ciurea, era pe coridorul Parchetului General. Plângea pentru că i se pusese în vedere să părăsească Parchetul General. Angela Ciurea a avut o discuție cu mine și mă ruga să mă interesez dacă nu există vreo posibilitate, vreun loc de muncă la Ministerul de Externe sau în altă parte, pentru că rămăsese fără loc de muncă. Deci asta fusese sancțiunea pentru Angela Ciurea. Pentru mine a fost mult mai severă, probabil pentru că eu știam mai multe decât Angela Ciurea.

Avea consilieri și, se știe, consiliera de suflet era Dana Tițian. Dar mai erau și alți consilieri, inclusiv procurorul care ajunge judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu pot să neg faptul că nu erau profesioniști consilierii ei, dar știau oricum mai multă carte decât ea. Și gândiți-vă că ea era fiică de procuror. Tatăl ei, Lascu a murit, dar la începutul carierei cred că o învăța foarte multe lucruri pe care nu le știa. Dar nu se ocupa ea de chestiunile acestea, ci răspundea la ordine, la ordinele lui Băsescu. Vă spun cu toată responsabilitatea, am avut îndoieli foarte mari asupra stării psihice pentru că am surprins-o într-o postură care nu se încadra cu statutul de procuror general. Biroul ei era urmat de către o cameră de așteptare în care veneau demnitari de stat, miniștri, iar următoarea cameră era cea în care se aflau SPP-iștii. Într-una dintre zile eu am văzut-o alergând desculță din biroul ei, în cel în care erau SPP-iștii cu care a început să discute făcând tot felul de glume. I-am atras atenția și ea mi-a spus: „Doamna Nicolae, n-ați spus dumneavoastră să nu mai port pantofi sport?” Își cumpărase niște pantofi adecvați pe care nu putea să-i suporte, de aceea a alergat desculță către SPP-istul care era favoritul ei. Vă dați seama că toate aceste chestii se adună.

Reporter: Ați mai întâlnit-o pe doamna Kovesi?

Angela Nicolae: N-am întâlnit-o. În schimb, m-am întâlnit cu SPP-istul dumneaei. Ducându-mă la avocatul meu când eram în perioada de control judiciar, l-am întâlnit și s-a comportat ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Deși, la un moment dat, și el apare în dosarul meu. Culmea coincidenței, martora aceasta, prietena fiului meu Daniel, care era cu nume de cod și era a DNA-ului, la un moment dat se întâlnește la un restaurant cu fiul meu și cu încă o pereche, iar la masa respectivă apare la un moment dat și SPP-istul Mihai, SPP-istul lui Kovesi.

În perioada de control judiciar, eu trebuia să semnez la secția de poliție. Mergeam cu regularitate și respectam toate obligațiile stabilite de instanță. La un moment dat, spre Secția 6, care este foarte aproape de domiciliul meu, simt că mă urmărește un Volkswagen gri. M-am uitat, am văzut în mașină doi tineri care nu aveau mai mult de 36-37 de ani. Unul care era la volan și cu ochii albaștri mi-a spus la un moment dat – era în perioada în care eu scrisesem scrisori în presă și povesteam abuzurile făcute de DNA - mi-a spus pe un accent ușor moldovenesc sau rusesc: „Dacă mai scrii scrisorile, te intâlnești cu moartea!”. Apoi au plecat.

În perioada aceea, procuroarea de la DNA de la Secția judiciară, Monica Danciu, îmi revocă controlul judiciar fără ca eu să fi încălcat vreo interdicție. Eu nu aveam interdicția de a lua legătura cu mass media, dar deranja că în aceste scrisori eu prezentam abuzurile pe care le făcea Kovesi. Mai mult decât atât, din 2014, eu îi dau un avertisment lui Kovesi. Vă dați seama că în vremea aceea, când sistemul era foarte puternic și era cu motoarele în plin și atîtea arestări, era un mare act de curaj. Eu i-am spus lui Kovesi că scaunul ei începe să se clatine și că îi va veni și ei rândul și va răspunde pentru toate abuzurile. Bineînțeles că făceam referire și la prietenia ei cu Livia Stanciu. Ele erau foarte bune prietene.

Culoarul judiciar pe care eram eu nu avea cale de intors. Nu aveam cum să dovedesc nevinovăția. La instanța de fond este Mariana Ghena, o prietenă bună a Liviei Stanciu. Stanciu vine de la Galați. În momentul în care se mută președinte la ICCJ își aduce buna prietenă Ghena ca președinte la completul de 3 judecători. Am fost judecată numai la ÎCCJ, La completul de 5 judecători a fost Ionuț Matei. Puteam să incerc orice, dar soarta era aceeași.

Când mergeam în instanță, Ionuț Matei era cel care avea o manifestare așa de dezinteresată. Privea tot timpul în tavan, nu mă asculta. Mie mi s-au ascuns 51 de sms-uri. Pe telefonul meu ridicat de DNA erau 51 de sms-uri care dovedeau nevinovăția mea. În aceste sms-uri, eu spuneam acestei martore, omul DNA, Mihaela Șerbănescu – că începuse să facă presiuni asupra fiului meu și asupra mea, că trebuie să rezolvăm probleme judiciare acestor cetățeni, unul fiind libanez. Eu spuneam: Nu mă bag în treburile tale murdare niciodată, o să ajungi în pușcărie. Toate discuțiile cu ea îmi dovedeau nevinovăția.

M-am întâlnit cu soția domnului Cătălin Grigoraș, care este unul dintre cei mai mari experți pe voce, care era plecat în America. I-am dat soției lui telefonul. O expertiză trebuia să fie una tehnică, admisă de instanță. Deci era una extrajudiciară, pentru că știam că Ionuț Matei n-o să-mi admită această probă. Eu am făcut-o în perioada controlului judiciar și am transmis-o ca înscris la dosar. Au primit-o prin judecătorul de serviciu. Argumentele lui Grigoraș au fost că toate smsurile sunt originale și nu s-a acționat manual și digital asupra lor.

Reporter: Cum vedeți protocolul secret, spuneați că a fost aplicat în cazul dumneavoastră?

Angela Nicolae: Este vorba despre nota din 2014, dar am intrat în posesia ei mai târziu, când a fost desecretizată, în 2018. Făcea parte din cadrul unui dosar – am aflat după ce am fost condamnată, după ce am executat pedeapsa și după ce am venit acasă. Am făcut legătura când chestiunea a devenit publică. Și mi-am dat seama. Prin această notă am aflat de 4 lucrători SRI care se ocupau de documentarea și dezvoltarea informațiilor care făceau obiectul de activitate a Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, din care făcea parte procurorul care m-a trimis în judecată. Lucrătorii SRI se ocupau de dezvoltarea informațiilor necesare acesteia. Ce căutau ei? Nu aveau competență materială.

Reporter: Cum ați aflat de această notă? Ce scria în ea?

Angela Nicolae: La punctul 8 din dosar, prin notă se arată că SRI trimitea la cererea DNA informații. Celelalte nu mă priveau pe mine. Dar la punctul 8 se face referire: În dosarul penal x, la perchezițiile din domiciliu. Erau aspecte din dosarul meu. Nu era normal ca DNA să întrebe SRI de aceste aspecte. DNA trebuia să se ocupe de așa ceva.

Reporter: Nota nu se află la dosarul de la Înalta Curte?

Angela Nicolae: Nu, pentru că nu am aflat de ea. Despre protocoale s-a aflat târziu, eu am aflat aul trecut. Am văzut și o notă dată publicității de un fost ofițer SRI, iar la punctul 8 sunt și eu cu date precise oferite de SRI. Competența materială era depășită.

Reporter: Știați de procotolul cu SRI când erați în Parchetul General? Se discuta așa ceva?

Angela Nicolae: Nu, nu știam absolut nimic. Nu instrumentam cauze penale, în primul rând. Eu mă ocupam de relațiile internaționale.

Reporter: Dar credeți că procurorii implicați în activități operative, care instrumentau cauze penale, aveau cunoștință?

Angela Nicolae: Nu cunosc, dar sunt convinsă că șefii acestor secții care se ocupau de dosare penale cunoșteau. În cuprinsul protocolului din 2009, pe care l-am citit cu minuțiozitate, rezultă că ei făceau planuri comune de anchetă și existau echipe comune de anchetă. Gândiți-vă că așa multe dosare, un șef nu putea să participe la toate. Probabil că nu știau toți procurorii. Erau anumiți procurori care erau aleșii lor și care erau specializați. În dosarele care îi interesa pe ei, aceia participau. Doar anumiți procurori erau desemnați – oamenii lor de încredere sau cum se obișnuia: oamenii care erau șantajați. Erau foarte mulți șantajați. Amintiți-vă de judecătorii de la Oradea sau chiar în cadrul Secțiilor din CSM.

Reporter: Recent, șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, a declarat ca DNA a dispus interceptari prin fortarea legii si magistratii au fost interceptați `cu vârf și indesat. Cum vedeți aceste declarații?

Angela Nicolae: Părerea mea este că aceste interceptări nu erau legale și nu era firesc să se realizeze. Ele erau frecvente.

Reporter: Cum vedeți protestele magistraților și presiunile pe toate canalele vizavi de modificările legislative, de clasa politică ce a luat aceste decizii?

Angela Nicolae: Aceste presiuni nu au existat în trecut. Nu erau comentarii, mai ales pentru că justiția nu se făcea în stradă. Și faptul că multe persoane sunt refractare la deciziile CCR reprezintă un mare semn de întrebare. Și modificări legislative – îmi amintesc că pe vremea lui Macovei se modificau peste noapte și nu a comentat nimeni. Pe de altă parte, Macovei când a venit ca ministru al Justiției a schimbat peste noapte toți șefii PNA, inclusiv din PÎCCJ și nimeni nu a comentat nimic. S-a spus, deseori, că anumite modificări au fost făcute cu dedicație. Aș vrea să se termine cu dosarele să vedem ce se va mai spune – dacă au fost cu dedicație sau nu.

Reporter: Vă mai temeți de sistemul judiciar?

Angela Nicolae: Sincer, nu. Probabil că am trecut prin multe, am văzut multe, am pierdut totul. Deja sunt un om executat. Ei și-au atins obiectivul, ca eu să dispar de pe arena juridică internațională. Pentru că mă întrebați de ce: în afară de acele dosare, erau contactele puternice pe care le aveam. Eu ca să le pierd, singura măsură era cea a arestării. Și cei din afară te cunosc, te știu că ești competentă profesional, dar când aud că ai fost reținută... Și ea când a fost citată și era în plină procedură pentru procurorul-șef european ce teamă avea de această Secție de investigare a infracțiunilor săvârșite de magistrați. Și în afară când cineva aude de un arest preventiv, se gândește că persoana respectivă poate a făcut ceva. Și atunci îți pierzi credibilitatea, imaginea e iremediabil reparată.