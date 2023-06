Noile destinații favorite de vacanță ale românilor: vara asta Grecia nu mai este la putere

Traian Bădulescu, expert în turism, a afirmat că sunt mai multe destinaţii în creştere pentru turiştii români, printre care Albania, Cipru şi Malta. El a menţionat că sunt şi alte destinaţii în mare revenire, precum Spania, Italia şi Tunisia.

Traian Bădulescu a fost întrebat luni, la Prima News, despre destinaţiile noi de vacanţă ale românilor

“Pe lângă faptul că românii s-au reîntors către destinaţiile clasice, nemaiavând restricţii, avem atât destinaţii nu neapărat noi, dar care sunt în creştere faţă de anii precedenţi. Şi inclusiv în ţările în care călătoresc cel mai des românii sunt câteva reorientări. Ca destinaţii în creştere aş enumera Albania, tarifele sunt încă mici faţă de tarifele avute de majoritatea ţărilor UE la capitolul hotelier, îşi revin Cipru, Malta. Nu zic că sunt noi, dar în ultimii ani înregistraseră anumite scăderi, acum îşi revin. Apoi în cazul Turciei sunt creşteri destul de mari pentru Antalya, de fapt nu neapărat mari, dar cu un 30% în plus când plăteşti pe familie 500 sau 1.000 de euro e diferit de un 30% în plus când plăteşti mai multe mii de euro. Din ce în ce mai mulţi români merg şi în Turcia în alte zone: Bodrum, Kussadasi. Până şi în Bulgaria au început românii să descopere din ce în ce mai mult alte staţiuni şi localităţi, nu doar Nisipurile de Aur, Albena, merg şi la Obzor. Românii cu un buget de la medie în sus vor şi hoteluri deja mai de calitate, tip ultra all inclusive. Kranevo este, de exemplu, un orăşel la sud de Albena şi a început să se dezvolte turistic”, a declarat Traian Bădulescu.

Spania și Italia, în revenire

El a menţionat că alte destinaţii în revenire sunt Spania, Italia şi Tunisia.

“O destinaţie în mare revenire este Spania. Sunt curse charter. Este o destinaţie care este tradiţională pentru români şi a câştigat teren în ultimul an. La fel Italia, care este pentru toate bugetele, nu neapărat foarte scumpă. Din ce în ce mai mulţi români aleg Sardinia, Sicilia. Tunisia îşi revine, este o destinaţie foarte frumoasă şi preţuri accesibile la nivelul Egiptului. Ce am observat ca schimbare este că sunt români care aleg şi vara Egiptul deşi atenţie este foarte cald”, a explicat expertul în turism.