Nominalizaţii de seamă pentru premiile Sindicatului cineaştilor americani - Care sunt favoriţii

Cineaştii Greta Gerwig, Noah Baumbach şi Bong Joon Ho se numără între nominalizaţii pentru premiile Sindicatului scenariştilor americani (WGA), potrivit news.ro.

Trofeele vor fi acordate pe 1 februarie, în două gale, la Los Angeles şi New York.

Nominalizările pentru lungmetraj de ficţiune şi documentar au fost anunţate luni seară de Writers Guild of America West şi Writers Guild of America East.

Pentru scenariu original au fost selectate: „1917”, Sam Mendes şi Krysty Wilson-Cairns (Universal Pictures), „Booksmart”, Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel şi Katie Silberman (United Artists Releasing), „Knives Out”, Rian Johnson (Lionsgate), „Marriage Story”, Noah Baumbach (Netflix), şi „Parasite”, Bong Joon Ho şi Han Jin Won (Neon).

Pentru scenariu adaptat au fost nominalizate „A Beautiful Day in the Neighborhood”, Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, inspiraţi de articolul „Can You Say…Hero?” al lui Tom Junod (TriStar Pictures), „The Irishman”, Steven Zaillian, bazat pe cartea „I Heard You Paint Houses” a lui Charles Brandt (Netflix), „Jojo Rabbit”, Taika Waititi, bazat pe cartea „Caging Skies” scrisă de Christine Leunens (Fox Searchlight), „Joker”, Todd Phillips & Scott Silver, bazat pe personajele DC Comics (Warner Bros. Pictures), şi „Little Women”, Greta Gerwig, bazat pe romanul omonim al Louisei May Alcott (Sony Pictures).

Potrivit regulamentului, „The Farewell”, „Once Upon a Time... in Hollywood”, „Waves”, „Dolor y gloria”, „Clemency” şi „Toy Story 4” nu au fost eligibile, notează Variety.

La secţiunea documentar au fost alese „Citizen K”, Alex Gibney (Greenwich Entertainment), „Foster”, Mark Jonathan Harris (HBO Documentary Films), „The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley”, Alex Gibney (HBO Documentary Films), „Joseph Pulitzer: Voice of the People”, Robert Seidman & Oren Rudavsky (First Run Features), şi „The Kingmaker”, Lauren Greenfield (Showtime Documentary Films).

Anul trecut, „Can You Ever Forgive Me?” (scris de Nicole Holofcener şi Jeff Whitty), în care joacă Melissa McCarthy şi Richard E. Grant, a câştigat premiul pentru scenariu adaptat, iar „Eighth Grade” (Bo Burnham), pentru scenariu original. Alegerile WGA nu s-au potrivit cu cele ale Academiei americane de film. Oscarurile au revenit apoi „BlacKkKlansman” (Spike Lee), respectiv „Green Book” (Peter Farrelly).

WGA a anunţat duminică nominalizările pentru ariile televiziune, new media, radio şi ştiri.

Serialele nominalizate la categoria „dramă” sunt: „The Crown” (Netflix), „The Handmaid's Tale” (Hulu), „Mindhunter” (Netflix), „Succession” (HBO) şi „Watchmen” (HBO).

La categoria „comedie”, au fost selectate serialele „Barry” (HBO), „The Marvelous Mrs. Maisel” (prime Video), „PEN15” (Hulu), „Russian Doll” (Netflix) şi „Veep” (HBO).

„Fleabag” nu a fost eligibil pentru nominalizare pentru că scenarista şi creatoarea serialului, Phoebe Waller-Bridge, nu este membră a Sindicatului.

La categoria „serial nou” au fost alese: „Dead to Me” (Netflix), „PEN15” (Hulu), „Russian Doll” (Netflix), „Watchmen” (HBO) şi „What We Do in the Shadows” (FX Networks).

„Chernobyl” (HBO), „The Terror: Infamy” (AMC), „Togo” (Disney+) şi „True Detective” (HBO) au fost nominalizate la categoria „Original Long Form”, la care sunt recompensate miniseriile şi filmele bazate pe scenariu original.

„El camino: A Breaking Bad Movie” (Netflix) a fost selectat la categoria „Adapted Long Form”, alături de „Fosse/ Verdon” (FX Networks), „The Loudest Voice” (Showtime) şi „Unbelievable” (Netflix).

La categoria „animaţie” au fost nominalizate: „Bed, Bob & Beyond" („Bob's Burgers”, Fox), „The Gene Mile" („Bob's Burgers”, Fox), „Go Big or Go Homer" („The Simpsons”, Fox), „A Horse Walks Into A Rehab" („BoJack Horseman”, Netflix), „Livin' La Pura Vida" („The Simpsons”, Fox) şi „Thanksgiving of Horror" („The Simpsons”, Fox).

Talk-show-urile de divertisment nominalizate sunt: „Conan” (TBS), „Full Frontal with Samatha Bee” (TBS), „Last Week Tonight with John Oliver” (HBO), „Late Night with Seth Meyers” (NBC Universal), „The Late Late Show with James Corden” (CBS) şi „The Late Show with Stephen Colbert” (CBS).

„Saturday Night Live” (NBC Universal) a fost nominalizat alături de „I Think You Should Leave with Tim Robinson” (Netflix) şi „At Home with Amy Sedaris” (truTV) la categoria „Comedy/ Variety Sketch Series”.