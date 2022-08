Nouă filme, documentare şi seriale despre viața Prințesei Diana

În urmă cu 25 de ani, Prinţesa Diana a murit într-un accident de maşină la Paris. Soarta tragică a Prinţesei de Wales continuă să fascineze mulţimile, alimentată de numeroase documentare şi ficţiuni, conform news.ro.

Pe 31 august 1997, Prinţesa Diana a murit într-un accident de maşină sub Podul Alma din Paris, în timp ce era urmărită de paparazzi. Dacă evenimentul la acea vreme a stârnit o emoţie imensă în Marea Britanie şi în întreaga lume, viaţa şi soarta tragică a Prinţesei de Wales continuă să fascineze publicul.

Viaţa Lady Di este astfel subiectul a numeroase documentare, dar şi al ficţiunilor care povestesc viaţa şi relaţia cu Prinţul Charles.

„The Princess”

De la fata timidă, până la tânăra extravagantă care a ajuns să-l eclipseze pe Prinţul Charles, acest documentar al lui Ed Perkins urmăreşte călătoria Prinţesei Diana, doar prin filmări de arhivă şi fără voce off. Vedem că relaţia lui Charles şi Diana se deteriorează sub ochii presei, prinţul comportându-se ca un burlac, aşa cum notează un reporter, ca atunci când merge la un meci de polo, imediat după naşterea prinţului Harry. „The Princess” subliniază şi relaţia complicată pe care Diana a avut-o cu presa. O vedem, înconjurată, urmărită de fotografi, în fiecare moment al vieţii ei.

„Documentarul îndreaptă camera către noi, punându-ne întrebări dificile despre relaţia noastră cu monarhia, cu celebritate şi, prin urmare, inevitabil, cu complicitate la această poveste tragică”, analizează regizorul Ed Perkins.

„Diana: In Her Own Words”

Lansat în 2017, acest documentar regizat de David Tillman şi Tom Jennings este povestit parţial de însăşi Prinţesa de Wales, aşa cum este şi titlul. Sunt înregistrări audio nepublicate ale Prinţesei Diana, înregistrate în secret în 1991 pentru biografia ei, scrise de Andrew Morton. Ea vorbeşte despre copilăria „foarte nefericită” şi despre căsătoria complicată cu Prinţul Charles. O incursiune emoţionantă în intimitatea Prinţesei de Wales.

„Diana: In Her Own Words” este disponibil pe Disney+.

„Lady Di, enquête sur un destin tragique”

Acest documentar RMC în două părţi priveşte mitul Diana, dar şi circumstanţele morţii sale, înconjurată de multe teorii. Format din numeroase interviuri cu specialişti, acest documentar foarte didactic explorează viaţa prinţesei, de la căsătoria ei nefericită cu Prinţul Charles până la despărţirea lor în 1992.

„Lady Di, enquête sur un destin tragique” este disponibil pe RMC BFM Play.

„Diana - The Woman Inside”

În acest documentar lansat în 2017, realizatoarea Sonia Anderson o înfăţişează pe Diana, nu ca pe o prinţesă nefericită, ci se concentrează pe influenţa pozitivă pe care a avut-o asupra familiei regale, prin numeroasele mărturii ale oamenilor care au cunoscut-o pe prinţesă: Ken Wharfe, bodyguardul ei pentru câţiva ani, dar şi antrenorul ei personal, profesorul ei de balet sau chiar câţiva dintre prietenii ei.

„Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”

Acest documentar HBO lansat în 2017 cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani de la moartea Dianei, este povestit de fiii prinţesei, prinţii William şi Harry, într-un moment în care încă îşi vorbeau. Împreună, cei doi fraţi răsfoiesc albumul foto de familie şi evocă tinereţea şi angajamentul mamei lor prin arhive inedite. Un document cu atât mai emoţionant cu cât cei doi fraţi sunt acum distanţi şi trăiesc fiecare pe o parte a Atlanticului.

„Diana, Our Mother: Her Life and Legacy” este disponibil pe vimeo.

„Diana: The Musical”

Destinat celor mai pasionaţi admiratori ai Prinţesei de Wales, sau fanilor musical-urilor, acest film datează din 2021. Viaţa Dianei aici se petrece pe Broadway cu mai mult sau mai puţină fericire şi cu versuri nu mereu foarte inspirate. O curiozitate.

„Diana: The Musical” este disponibil pe Netflix.

„Spencer”

Este cel mai recent film de ficţiune despre Prinţesa Diana. Kristen Stewart o portretizează pe Lady Di cât se poate de fragilă. „Spencer” povesteşte ultimul Crăciun al Prinţesei de Wales. Cu acest film, regizorul Pablo Larraín a decis să nu facă un film biografic al Dianei, ci „o fabulă luată dintr-o tragedie”. Prin „Spencer”, numele de fată al Dianei, Pablo Larrain şi-a dorit „să aprofundeze procesul care stă la baza alegerilor Dianei, care oscilează între îndoială şi determinare şi ajunge să aleagă libertatea”, „o decizie care i-a definit moştenirea”.

„Spencer” este disponibil pe Amazon Prime.

„The Queen”

Dacă moartea Dianei rămâne o traumă pentru familia regală, nu este doar din cauza circumstanţelor tragice ale dispariţiei ei. Ci şi din cauza gestionării stângace din partea reginei a acestui eveniment. Acest lucru este spus de Stephen Frears în filmul său din 2006, „The Queen”, cu Helen Mirren în rolul suveranei. Filmul povesteşte acest episod dureros. Peter Morgan, viitorul creator al serialului „The Crown”, este cel care semnează scenariul.

„The Crown”

Diana apare în serialul „The Crown” în sezonul al patrulea. Emma Corrin este cea care o interpreteaza pe printesă, reproducând perfect mersul uşor incomod, capul uşor înclinat pe o parte la debutul ei în familia regală. Serialul explorează din interior căsătoria nefericită a Dianei cu Charles şi relaţia care se stabileşte cu Camilla.

„The Crown” este disponibil pe Netflix.