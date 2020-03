Noul coronavirus lovește armata poloneză - Un general de top a fost infectat

Unul dintre cei importanţi generali polonezi ai forţelor armate Jaroslaw Mika a ieşit pozitiv la un test pentru depistarea coronavirusului după ce s-a întors de la o conferinţă militară în Germania, a anunţat marţi Ministerul Apărării din Polonia, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Mika a luat parte la o conferinţă de comunicare strategică privind "Defender-Europe 20", exerciţii cu participarea SUA programate pe 6 martie la Wiesbaden, a declarat un purtător de cuvânt al forţelor armate poloneze.

Luni, armata SUA a anunţat că generalul locotenent Christopher Cavoli, comandantul US Army Europe, împreună cu alţi membri ai staffului său, este posibil să fi fost expus la coronavirus în timpul unei conferinţe.



Potrivit biroului de presă al US Army Europe de la Wiesbaden, Cavoli a participat şi la conferinţa "Defender-Europe 20" de pe 6 martie.



US Army Europe a refuzat să confirme că cei doi responsabili militari s-au aflat la aceeaşi conferinţă.



Jaroslaw Mika este şeful statului major general al forţelor armate poloneze. Purtătorul de cuvânt a precizat că afecţiunea de care suferă generalul Mika nu a provocat niciun neajuns armatei poloneze.