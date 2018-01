Noul ministru al Comunicațiilor intră 'în forță' la minister: 'Vreau să transformăm biroul într-un incubator de proiecte'

Cuvântul de bază în mandatul meu este continuitate şi îmi doresc să transformăm biroul de la minister într-un incubator de proiecte, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Bogdan Cojocaru, la preluarea mandatului.

"Domnul ministru Şova (Lucian Şova, fostul ministru al Comunicaţiilor, n.r.) a deblocat foarte multe proiecte şi activităţi care erau în impas. Din ceea ce am reuşit să văd în ultimele zile, sunt trei direcţii foarte importante: prima legată de proiecte, a doua de pregătirea preluării din 1 ianuarie 2019 a preşedinţiei Consiliul Uniunii Europene, iar a treia legată de partea administrativă. Din punctul meu de vedere, suntem un minister foarte important, chiar dacă mult mai mic în comparaţie cu altele. Consider că Ministerul Comunicaţiilor trebuie să intre în legătură cu celelalte ministere, pentru că putem astfel să dezvoltăm diverse proiecte care să vină în beneficiul comunităţii. Cuvântul de bază în mandatul meu este continuitate. Ne dorim acest lucru atât legat de Poştă, de Ro-Net, de ceea ce se întâmplă pe CERT-RO şi de toate celelalte proiecte sau activităţi foarte importante care deja au fost pornite. Trebuie să mă declar un norocos pentru că în şapte luni, prin experienţa pe care o are domnul ministru Şova, a reuşit să creeze un cadru funcţional în aşa fel încât ministerul acesta să meargă pe direcţia corectă. Rămâne doar ca eu să-mi fac o imagine foarte, foarte bună despre tot ceea ce înseamnă ministerul în sine şi să închidem lucrurile aşa cum sunt ele planificate, conform Programului de guvernare. Cu siguranţă, în spate, ca la orice "fabrică" lucrurile funcţionează şi vin propuneri noi, oportunităţi noi. Deschidere există şi vreau, în primul rând, aici (la minister, n.r.) să atragem cât mai multe discuţii, dar şi la comisia de specialitate din Parlament, unde sunt oameni care chiar ştiu acest domeniu, la fel ca şi noi. Vreau să transformăm biroul de la minister într-un incubator de proiecte", a menţionat Cojocaru.

Citește și: Lovitură ÎN PLIN pentru mii de români! Cui ar urma să-i scadă SERIOS salariul în februarie

Bogdan Cojocaru este, începând din 29 ianuarie 2018, noul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI). Cojocaru deţine şefia organizaţiei Tineretului Social Democrat (TSD) Iaşi, precum şi funcţia de consilier judeţean Iaşi din partea PSD.