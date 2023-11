Noul şef al IPJ Constanţa: Îmi asum responsabilitatea ca, în echipă, să implementăm proiectul-pilot de reorganizare

Noul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, Dumitru Bîltag, a declarat, joi, că şi-a construit cariera cu profesionalism şi că a venit în acest judeţ pentru că a înţeles că este necesar ca, în echipă, să fie implementat proiectul-pilot iniţiat de Ministerul Afacerilor Interne, asumându-şi responsabilitatea în acest sens, anunță Agerpres.

Bîltag a spus, într-o conferinţă de presă, că este ofiţer operativ în cadrul Poliţiei Române de peste 26 de ani, având mai multe funcţii de execuţie, nu doar de conducere.

"Mi-am construit cariera cu profesionalism, cu atenţie, în sensul de a nu avea niciun fel de legătură cu persoanele certate cu legea. (...) Eu ocup funcţii prevăzute cu gradul de chestor de 10 ani în Poliţia Română. (...) De fiecare dată mi-am făcut datoria şi am avut rezultate bune pe unde am trecut. (...) Din 2012 până în 2014 am fost şef BBCO Târgu Mureş, inspector-şef timp de 7 ani la IPJ şi încă un an şi două luni, şef BOS (Brigada Operaţiuni Speciale - n.red.). Asta s-a întâmplat la Târgu Mureş", a afirmat Dumitru Bîltag.

El a mai fost împuternicit, în iulie 2023, şi la şefia IPJ Ilfov.

Potrivit acestuia, este o onoare să îşi asume responsabilitatea ocupării funcţiei de inspector-şef la IPJ Constanţa.

"Să nu credeţi că am venit la Constanţa fiindcă îmi lipsea această funcţie din CV-ul meu. Am venit tocmai pentru că am înţeles că este necesar ca în echipă, cu susţinere din partea conducerii ministerului şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, să implementăm acest proiect-pilot. Este o onoare pentru mine să îmi asum această responsabilitate, o fac cu bună-credinţă şi vă asigur că sunt încrezător în ceea ce putem să facem. Asta în primul rând, pentru că de fiecare dată eu am înţeles că munca de poliţie nu se poate face decât în echipă. (...) Iar la situaţia operativă de pe raza judeţului Constanţa sunt convins că în cadrul IPJ Constanţa sunt poliţişti de nădejde, adevăraţi profesionişti şi am acceptat cu încredere să îmi asum această responsabilitate. Nu am niciun fel de emoţie, vă spun sincer", a declarat noul şef al IPJ Constanţa.

Bîltag a mai spus că nu i se cere să facă nimic altceva în afară de datorie.

"Nu mi se cere să fac altceva decât să îmi fac datoria, să am curaj să îmi fac datoria şi să acţionăm cu respectarea întregului cadru normativ în vigoare", a mai afirmat Bîltag.

Dumitru Bîltag a fost împuternicit la comanda IPJ Constanţa începând cu 9 noiembrie, pentru o perioadă de şase luni.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat joi, la Constanţa, că proiectul-pilot de reorganizare a IPJ Constanţa, din punct de vedere structural şi funcţional, va sta la baza unei viitoare reforme a Poliţiei Române, iar în cel mult două zile, conceptul tehnic al proiectului va fi făcut public, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Reorganizarea Poliţiei Constanţa a început după tragedia produsă în localitatea 2 Mai, unde un şofer drogat de 19 ani a omorât doi tineri şi a rănit alţi trei.