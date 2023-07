Noutăţile lunii iulie la Disney+: Serialele originale "Futurama", "De veghe", "Cu cine te însoţeşti".

Disney+ a pregătit, între noutăţile din iulie, seriiile "Futurama", "Cu cine te însoţeşti" ("The Company You Keep"), "De veghe" ("The Watchful Eye"), conform News.ro.

"Futurama", sezonul 11, din 24 iulie

Cele 10 episoade din noul sezon "Futurama" vor oferi telespectatorilor noi mistere şi evoluţia poveştii de dragoste dintre Fry şi Leela, conţinutul misterios al cutiei de gunoi a lui Nibbler, istoria secretă a robotului malefic Moş Crăciun şi locul unde se află mormolocii lui Kif şi Amy. Între timp, există o nouă pandemie în oraş, în timp ce echipajul explorează viitorul vaccinurilor, al bitcoin-ului, al cancel culture şi al streamingului.

"Cu cine te însoţeşti/ The Company You Keep", din 12 iulie

O noapte de pasiune duce la o poveste de iubire între escrocul Charlie (Ventimiglia) şi Emma, o agentă CIA sub acoperire, neştiind de fapt că sunt în conflict de interese din punct de vedere profesional. În timp ce Charlie consolidează „afacerea familiei", ca să poată scăpa definitiv, Emma se apropie de infractorul răzbunător ce deţine creanţele familiei lui Charlie - ceea ce-i forţează să recunoască minciunile pe care le-au spus, ca să se poată salva atât pe ei, cât şi pe familiile lor, de consecinţe dezastruoase.

"Kizazi Moto: Generaţia de foc/ Kiyayi Moto: Generation Fire", din 5 iulie

Această animaţie plină de acţiune SF ne prezintă zece viziuni ale viitorului din Africii inspirate de diversitatea istoriei si culturii locurilor. Avându-l ca producător executiv pe câştigătorul Oscarului® pentru regie Peter Ramsey, aceste zece episoade scurte, realizate de o nouă generaţie de animatori îţi arată perspective africane unice, pline de tehnologie, extratereştrii, spirite şi monştri. Este Africa aşa cum nu ai mai văzut-o până acum.

"De veghe/ The Watchful Eye", din 5 iulie

„De veghe" urmăreşte evoluţia Elenei Santos, o tânără cu un trecut complicat, care lucrează ca bonă internă la o familie bogată din Manhattan. Ea află rapid că toţi cei din clădirea misterioasă au secrete mortale şi motive ascunse. Ceea ce nu ştiu ei însă este că Elena are şi ea câteva secrete şocante.

"Secretele bisericii Hillsong/ The Secrets of Hillsong", din 12 iulie

„Secretele Bisericii Hillsong" de la FX este un documentar din patru părţi bazat pe reportajul despre scandalurile mega-bisericii realizat de Alex French şi de Dan Adler, jurnalişti Vanity Fair. Serialul conţine primele interviuri cu foştii predicatori Carl şi Laura Lentz după eliminarea lor publică din biserica formată, printre alţii, din muzicieni, actori, atleţi şi alte celebrităţi. Acest documentar conţine şi conversaţii cu mulţi dintre credincioşi, care încearcă să înţeleagă răfuiala publică actuală pe măsură ce biserica se confruntă cu noi revelaţii. Cu rapoarte şi analize proaspete de la jurnalişti, istorici şi politicieni, serialul trece de titlurile senzaţionale, dincolo de frânghia de catifea, pentru a examina lungul istoric al bisericii Hillsong de a acoperi abaterile şi de a se proteja.

"Bleach: A Thousand - Year Blood War", partea a doua, din 8 iulie

"Bleach: Thousand-Year Blood War" îl urmăreşte pe Ichigo Kurosaki, care a dobândit puterile unui Secerător de suflete în urma unei întâlniri întâmplătoare. În calitate de Secerător de suflete înlocuitor, Ichigo a fost prins în tumultul Societăţii Sufletelor, un loc unde se adună sufletele decedate. Dar, cu ajutorul prietenilor săi, Ichigo a depăşit fiecare provocare pentru a deveni şi mai puternic. Când noi Secerători de suflete şi un nou inamic apar în oraşul său natal Karakura, Ichigo sare din nou pe câmpul de luptă cu Zanpakuto pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Între timp, Societatea Sufletulelor observă o creştere bruscă a numărului de Hollows care sunt distruşi în Lumea celor vii. Istoria şi adevărul ţinut ascuns de Secerătorii de Suflete timp de o mie de ani lungi este în sfârşit scos la lumină.

"Zona de apărare/ Une zone a defendre", din 7 iulie

Greg, un ofiţer de poliţie sub acoperire, o întâlneşte pe activista de mediu Myriam într-o zonă destinată apărării, cunoscută sub numele de ZAD.

"Lecţia despre crime/ The Lesson is Murder", din 19 iulie

Un fost profiler FBI şi studenţii săi redeschid cazurile unor condamnaţi pentru crime în serie.

"Detectiv clandestin", din 5 iulie

Taekrok primeşte un telefon de ameninţare şi este acuzat pe nedrept de crimă. El îşi aminteşte cu disperare de trecut.

"Cum l-am cunoscut pe tatăl tău/ How I Met Your Father", din 26 iulie

Într-un viitor apropiat, Sophie îi povesteşte fiului ei cum l-a cunoscut pe tatăl lui.