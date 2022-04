Novak Djokovic s-a simţit complet lipsit de energie în setul al treilea al meciului pierdut cu Davidovich-Fokina

Sârbul Novak Djokovic, liderul ATP, s-a simţit stors de energie în setul decisiv al meciului său cu spaniolul Alejandro Davidovich-Fokina (46 ATP), care l-a eliminat surprinzător în turul secund la Monte Carlo, dar speră să ajungă în cea mai bună formă la Roland Garros, obiectivul său principal al sezonului pe zgură, informează Agerpres.

''Desigur că sunt dezamăgit, nimănui nu-i place să piardă. Suntem sportivi profesionişti, este treaba noastră să intrăm pe teren pentru a încerca să câştigăm. Dar nu mi-a plăcut cum m-am simţit în al treilea set. Eram complet lipsit de energie, nu puteam susţine schimbul de mingi. Pe zgură, dacă nu poţi ţine schimbul, pentru că nu-ţi mai simţi picioarele, e misiune imposibilă. Nu-mi place acest sentiment, dar vom vedea împreună cu echipa mea de ce m-am simţit aşa şi o vom lua de la capăt. Sper să fiu mai bine săptămâna viitoare la Belgrad. Vreau să-l felicit pe Alejandro, a fost cel mai bun dintre cei doi jucători. A reuşit să găsească un ritm mai bun in primele două seturi. Eu, am fost pe sârmă tot meciul, am alergat după rezultat'', a declarat campionul sârb, citat de AFP, după meciul câştigat de Davidovich-Fokina cu 6-3, 6-7 (5), 6-1.

Djokovic va încerca să-şi îmbunătăţească forma până la Roland Garros, principalul său obiectiv al sezonului pe zgură: ''Nu mă voi opri aici, voi continua să lucrez şi sper să-mi ating cea mai bună formă pentru Roland Garros, acesta este marele meu obiectiv pentru sezonul pe zgură. Ştiam că va dura timp să fiu cel mai bun pe zgură, aşa a fost întotdeauna din punct de vedere istoric: nu am jucat niciodată bine turneele de deschidere ale sezonului pe zgură. Dar asta este, trebuie să accept şi să lucrez în continuare''.

Campionul sârb a adăugat că din punct de vedere mental a sperat mereu că poate întoarce soarta meciului: ''Întotdeauna am crezut că o să revin în joc şi o să-l câştig, chiar dacă lucrurile merg prost pe teren şi mai ales fizic. În aceste circumstanţe, trebuie să munceşti de două ori mai mult. Mă aşteptam ca acest meci să fie dur, să fie o luptă fizică şi aşa a fost. Din păcate, săptămâna mea se termină aici şi trebuie să încerc să fiu optimist şi să mă pregătesc pentru Roland Garros unde vreau să fiu în top''.