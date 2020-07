Nu am făcut un joc destul de bun, chiar dacă am câştigat, spune Dan Nistor după meciul cu FCSB

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Dan Nistor, a declarat, duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-1, că formaţia sa nu a avut o prestaţie foarte bună, deşi s-a impus, potrivit news.ro.

“Am legat a cincea victorie, este foarte bine, Probabil vom sărbători în această seară şi de mâine ne vom gândi la meciul următor. Cel mai important moment din viaţa mea probabil acesta este. Sper să trec cu bine şi să ridic trofeul seasupra capului. Astăzi nu am făcut un joc destul de bun, chiar dacă am câştigat. Sper că Mister ne va da nişte “palme” ca să ne trezim. Am auzit că cei de la FCSB vor primi o veste nu tocmai bună, nu se vor califica în finala Cupei”, a spus Nistor pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1) echipa FCSB, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I. Au marcat Cicâldău '24 (p) şi Nistor '55 (p) pentru gazde, respectiv Cristea '37 pentru oaspeţi. În urma acestui rezultat, oltenii s-au desprins în fruntea clasamentului, la patru puncte de CFR Cluj, care va evolua luni, în aceeaşi etapă.