Nu am nimic să le reproşez jucătorilor, a spus selecţionerul Belgiei după eliminarea din sferturi

Nu am nimic să le reproşez jucătorilor mei şi ar fi meritat să continue parcursul la EURO 2020 pentru abnegaţia de care au dat dovadă, a declarat vineri seara selecţionerul naţionalei de fotbal a Belgiei, Roberto Martinez, după eliminarea echipei în faza sferturilor turneului final (1-2 cu Italia), scrie AFP.

''Sunt trist, nu cred că meritam să fim eliminaţi. Jucătorii s-au pregătit pentru acest turneu şi l-au parcurs pas cu pas. Au fost două echipe foarte bune în seara asta şi nu am reuşit să ne concretizăm ocaziile. În a doua repriză, am avut şanse să înscriem al doilea gol care ne-ar fi dat un elan...Sunt trist pentru jucătorii mei care nu meritau să plece acasă pentru abnegaţia şi devotamentul de care au dat dovadă la acest turneu. Nu am ce să le reproşez, au avut o atitudine minunată. Fotbalul poate fi uneori foarte crud...Italia este în creştere de formă, au multă încredere în ei. Felicităm Italia, meritau victoria'', a spus Martinez.

Selecţionerul a evitat să răspundă la întrebarea legată de viitorul său pe banca tehnică a primei reprezentative a Belgiei, informează Agerpres.

Pe de altă parte, Thomas Meunier, fundaşul Belgiei, a afirmat: ''Am avut o problemă la construcţie, cred că a fost cel mai slab joc al nostru la EURO 2020. Italia nu era de neînvins, dar s-au dovedit a fi mai buni ca noi. Am avut destule oportunităţi cu pasele dintre Kevin De Bruyne şi Romelu Lukaku, cu driblingurile de la Jeremy Doku ... Am avut intervale de timp pozitive, dar problema a fost că nu au durat niciodată mult, am jucat prea mult în jumătatea noastră, ne-a fost greu să rupem liniile italienilor. Ei meritau în mod clar victoria, dar noi le-am uşurat munca''.

Naţionala de fotbal a Italiei s-a calificat în semifinalele EURO 2020, după ce a învins echipa Belgiei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Fussball Arena din Munchen, în al doilea sfert de finală al competiţiei.