Nu intrăm niciodată pe teren ca să ne facem de râs; fetele să aibă încredere şi să fie unite, spune antrenorul naționalei de handbal

Antrenorul naţionalei de handbal feminin, Bogdan Burcea, şi jucătoarea Cristina Laslo au vorbit, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Kolding, despre adversarele din grupa principală II, la Campionatul European din Danemarca, dar au atins şi subiectul criticilor primite de reprezentativă din partea publicului sau a presei, potrivit news.ro.

”Va fi foarte dificil să ocupăm locul 3 în grupă, întâlnim adversare de calibru, însă datoria noastră este să avem prestaţii şi mai convingătoare, să obţinem puncte. Pe mine mă interesează prima adversară, Croaţia, nu mai contează că EHF a schimbat ordinea meciurilor şi Croaţia e prima, nu Ungaria. Ultimele două meciuri vor fi în doar 12 ore, un lucru care nu protejează sportivul, dar aşa s-a decis, nu avem ce face. Eu şi fetele vom încerca pentru România să debutăm cu victorie, Croaţia e neînvinsă, cu moral bun, are atuuri, dar şi minusuri, important e ca noi să speculăm aceste minusuri. Un mesaj pentru fete ar fi să aibă încredere în ele, au făcut paşi înainte, să fie unite”, a spus Bogdan Burcea.

Chestionat de presă şi despre criticile aduse jocului naţionalei, selecţionerul a declarat: ”Oameni puţini, populaţie multă. Fetele trebuie să stea concentrate pe ce au de făcut aici, reprezintă România, iar handbalul românesc, indiferent de situaţii, trebuie să îl menţinem în top. Sper ca fetele să nu fie deranjate de această de care spuneam, nu de oameni. Le încurajez să joace la potenţial maxim, deşi în timpul competiţiei nu e normal ca aceste fete să fie tăvălite, criticate. La final, tragem linie şi vorbim. Nu intrăm niciodată pe teren ca să ne facem de râs. Nu cred că sunt pretenţii şi aşteptări prea mari de la noi, pentru că handbalul românesc prin rezultate ne-a obişnuit cu pretenţii la performanţă. Ne dăm silinţa în grupă să mergem cât mai sus. Cei care au critici şi comentarii, să ne înveţe cum să facem altfel, să ne cheme la un curs! Ca în România, nicicum nu e bine! Părerologii nu se regăsesc pe lângă mine, îndemn şi fetele să stea deoparte de asta. Să se ocupe de handbal, apoi tragem linie şi răspundem la întrebări”.

Bogdan Burcea a făcut referiri şi la forma fizică a Cristinei Neagu, despre care chiar jucătoarea a spus că nu este cea mai bună a sa după accidentări şi contactarea Covid-19.

”Cristina va juca câte minute va fi nevoie pentru ca România să învingă. Este o luptătoare, trebuie să ne bucure că e în echipă. Ea şi toate fetele vor încerca să obţină victoria. Nu cred că Cristina trebuie să simtă nici cea mai mică frustrare, a spus că nu e în cea mai bună formă fizică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie s-o aducem acolo. De-asta suntem aici! O susţinem pe ea şi pe toate fetele”, a spus antrenorul naţionalei.

La rândul său, handbalista Cristina Laslo a vorbit despre viitoarele meciuri din grupa principală II şi motivarea personală înaintea acestora.

”Ne gândim la primul meci, nu la statistici şi calcule sau cifre, pentru că aşa nu avem nicio şansă. Dacă nu te focusezi, n-ai nicio şansă. Am urmărit toate meciurile Croaţiei, sunt jucătoare din generaţia mea. Nu au un joc foarte spectaculos, dar sunt foarte eficiente, foarte luptătoare. Eu nu am nevoie de mesaje speciale înaintea meciurilor. Nu mă încarc negativ, pentru că lucrurile negative îţi iau din spirit, din concentrare. Pun lucrurile în geană, merg la sală, iar atunci începe să bată inima. Nu mă încarc cu cifre şi statistici”, a spus jucătoarea.

Cristina Laslo a făcut comentarii şi pe marginea criticilor aduse echipei naţionale din partea presei sau a publicului, dar mai ales a faptului că se pune accentul doar pe aspectele negative din jocul tricolorelor, nu şi pe cele pozitive.

”Cât oamenii şi presa fac asta, ne iau bucuria. Şi a noastră, şi a voastră. Nu cer să ne lăudaţi, să fim lăudate, dar nici concentrare doar pe ce greşim. Nu ştiu de ce se întâmplă asta! Oamenii pe care îi cunosc mă susţin, au pretenţii de la mine şi echipă în funcţie de cât mă iubesc. Nu am auzit de la ei pretenţii că trebuie să ne calificăm de pe primul loc cu maximum de puncte, dar dacă ascultăm alţi oameni şi presa, e altceva. Pentru mine acest turneu final trebuie să se termine cu zâmbetul pe buze, să ne bucurăm de fiecare reuşită, sper să ieşim învingătoare. Sunt aici să joc şi să mă bucur de handbal. Atenţia noastră nu se îndreaptă către presă, care face dezbinare între noi şi public, atenţia noastră nu se îndreaptă către negativ”, a spus ea.

Chestionată punctual despre procentajul atacului (48%, cel mai slab al turneului până acum), Laslo a precizat: ”Am făcut o balanţă cu apărarea, nu? Altfel nu câştigam cu Polonia, nu eram aproape cu Germania şi nu făceam poate meciul bun cu Norvegia. Avem o apărare bună, pe care nu am mai făcut-o nici la antrenamente, eu sunt în al 5-lea an la lot şi, poate, în ultimii 5-10 ani nu am avut o astfel de apărare. În formula asta nu am jucat nici la antrenamente. Poate despre asta sau şi despre asta ar trebui să vorbim!”.

Naţionala României va continua competiţia în grupa principală II, pe care o va începe cu 0 puncte clasament şi va întâlni, în ordine Croaţia (joi), Ungaria (14 decembrie) şi Olanda (15 decembrie).

Anterior, în grupa preliminară D, tricolorele au obţinut rezultatele: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia şi 20-28 cu Norvegia.

Componenţa grupelor principale şi punctajele aferetente:

Grupa principală I: Rusia 4 puncte, Franţa 4, Danemarca 2, Suedia 1, Spania 1, Muntenegru 0;

Grupa principală II: Norvegia 4, Croaţia 4, Olanda 2, Germania 2, Ungaria 0, România 0.

Meciurile din grupele principale se desfăşoară între 10-15 decembrie. În 18 decembrie vor avea loc semifinalele şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.

Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.