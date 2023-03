'Nu mă simțeam bine și m-am dus la spital' - Ce-a aflat un pacient cu dureri intense de cap

Durerile puternice de cap, care nu se ameliorează prin administrarea unor analgezice, amețeala, dificultățile de vorbire, precum și pierderea contactului cu realitatea pot fi simptome ale unor tumori cerebrale, de aceea astfel de manifestări clinice nu trebuie neglijate. În această situație s-a aflat și Mircea, un pacient care s-a programat la o consultație de neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, fără să-și imagineze cât de gravă era, de fapt, situația lui și că, dacă ar mai fi amânat consultul și tratamentul, situația lui s-ar fi agravat și mai mult.

„Nu mă simțeam bine și am ales să merg la domnul profesor doctor Vlad Ciurea pentru că am apreciat profesionalismul dumnealui. Auzisem că este un neurochirurg foarte bun, un om deosebit. În urma consultului și a examenelor imagistice efectuate, am aflat că trebuie să mă operez. Domnul doctor mi-a explicat absolut tot ce va presupune intervenția, am fost tot timpul informat”, povestește Mircea, care a fost diagnosticat cu o tumoră pe creier.

Înainte de intervenția chirurgicală, pacientul a fost supus mai multor investigații imagistice – computer tomograf și examen RMN cu putere 3 Tesla – pentru stabilirea unui diagnostic rapid și precis, esențial pentru succesul și siguranța tratamentului chirurgical. Echipamentele RMN disponibile la SANADOR sunt printre cele mai performante la nivel mondial – Siemens Magnetom Vida și Magnetom Skyra – ambele modele având o putere de 3 Tesla, astfel încât sunt mai performante și pot oferi imagini de o rezoluție mult mai bună decât aparatele standard, cu detalii importante despre structurile anatomice examinate.

După stabilirea diagnosticului de certitudine, Mircea a fost operat la Spitalul Clinic SANADOR de o echipă coordonată de Prof. Dr. Vlad Ciurea. Intervenția s-a putut realiza minim invaziv, datorită microscopului operator Zeiss Kinevo 900, care asigură un tratament sigur și precis. Sistemul folosește vizualizare optică tradițională combinată cu vizualizare digitală cu tehnologie 4K, astfel încât neurochirurgul poate obține o calitate deosebită a imaginilor din câmpul operator.

Un alt echipament performant, care face posibilă eliminarea tumorilor cerebrale prin metode minim invazive la Spitalul Clinic SANADOR, este sistemul de neuronavigație Medtronic, folosit pentru ghidaj intraoperator. Acesta permite localizarea precisă a tumorii, astfel încât aceasta poate fi îndepărtată mult mai ușor și mai sigur, fără afectarea țesutului sănătos învecinat.

Prin aceste intervenții moderne de neurochirurgie, scade semnificativ riscul de infecții sau de sechele neurologice post-operator, abordul este minim invaziv, iar pacientul se recuperează mult mai repede. Este și cazul lui Mircea, care s-a întors în scurt timp la activitățile sale obișnuite, fără să mai aibă simptome, urmând să revină periodic la SANADOR, pentru control.

În lipsa tratamentului, tumorile pot duce la hemoragii cerebrale, la inflamația creierului sau la creșterea periculoasă a presiunii intracraniene, care poate provoca o compresie a trunchiului cerebral, determinând astfel comă profundă.