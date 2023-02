Nu, programul HAARP nu are legătură cu seismul din Turcia - O halucinantă teorie a conspirației începe să prindă și la români

Lumea este încă în stare de șoc în urma cutremurului teribil care a lovit Turcia și Siria. Bilanțul număra deja peste 7.000 de victime marți seara. Dar pentru unii, în timp ce oamenii încă mai caută supraviețuitori sub dărâmături, nu poate exista decât un singur responsabil: HAARP. În engleză High Frequency Active Auroral Research Programan, un proiect științific american cu sediul într-un observator din Alaska, care studiază atmosfera superioară cu ajutorul unor emițătoare radio.

Unii adepți ai teoriei conspirației cred că dispozitivele științifico-militare sunt ascunse în întreaga lume. Cutremure, incendii de pădure, inundații și uragane... pentru acești "sceptici", catastrofele naturale la care am asistat în ultimii ani au aceeași origine: o armă secretă care controlează clima și care ar aparține armatei americane, HAARP.

The earthquake in Turkey looks like a punitive operation (HAARP) by NATO or the US against Turkey.



The video shows lightning strikes, which are not normal in earthquakes, but always happen in harp operations. pic.twitter.com/Puv1Ns3GW3