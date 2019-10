Ce numere au fost extrase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Joi, 3 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 29 septembrie 2019 s-au înregistrat 23.583 de câştiguri, în valoare totală de 1.050.782,41 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,96 milioane lei (peste 1,88 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,19 milioane lei (peste 251.000 de euro).

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele câștigătoare:

JOKER: 37 24 8 40 20 + 12

LOTO 5 DIN 40: 9 7 14 17 40 4

NOROC PLUS: 6 3 3 3 2 9

SUPER NOROC: 1 5 8 3 9 8

NOROC: 1 3 2 6 3 6 7

LOTO 6 DIN 49: 36, 7, 11, 15, 48, 8

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,89 milioane lei (peste 3,55 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 102.000 de lei aproximativ 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 597.500 lei (aproximativ 126.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 68.000 de lei (peste 14.000 de euro).

