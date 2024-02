O artistă de origine română, în finală pentru a expune la The Forth Plinth din Londra

Artista de origine română Andra Ursuţa este pe lista finală pentru a expune lucrarea "Untitled" la The Forth Plinth din Trafalgar Square, Londra, potrivit news.ro.

Şapte artişti talentaţi au fost nominalizaţi pentru a-şi instala lucrările pe The Forth Plinth, iar Andra Ursuţa este unul dintre ei. Doi artişti vor fi declaraţi câştigători luna viitoare, iar lucrările lor vor fi în centrul atenţiei în 2026 şi 2028.

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de când prima operă de artă a fost dezvelită pe soclul gol, iar de atunci 14 sculpturi diferite au fost amplasate în acest spaţiu.

Prezentând o persoană goală, în mărime naturală, pe un cal, acoperită cu un giulgiu şi turnată într-o răşină de culoare verde-slim, se spune că lucrarea Andrei Ursuţa întruchipează diferite istorii ale sculpturii publice, într-un moment în care există o dezbatere tot mai mare cu privire la utilizarea spaţiului public.

În Piaţa Trafalgar din Londra există un piedestal liber, cunoscut sub numele de The Forth Plinth, care este folosit ca loc pentru lucrări de #artă şi instalaţii temporare, scrie Institutul Cultural Român.

A devenit o platformă dinamică pentru arta şi dezbatere contemporană, aruncând o nouă lumină asupra pieţei istorice din Londra, renumită pentru reperele sale, inclusiv Galeria Naţională.

Candidatura Andrei Ursuţa poate fi susţinută până în 12 martie, prin vot, la: https://shorturl.at/dJS39