O bancă prezentă și în România și-a dublat profitul în Rusia și riscă amenzi din partea 'jandarmului' european

UniCredit va accelera reducerea expunerii la Rusia, a anunţat directorul general al grupului bancar italian, Andrea Orcel, în condiţiile în care profitul la subsidiara rusă s-a dublat în primul trimestru al acestui an, transmite Bloomberg, conform Agerpres.

UniCredit Russia a raportat un profit net de 213 milioane de euro în primele trei luni din acest an, în creştere de la 99 milioane de euro în urmă cu un an.

După grupul austriac Raiffeisen Bank International (RB), UniCredit este banca europeană cu cea mai mare expunere la Rusia, unde are o bancă comercială. De asemenea, are expunere transfrontalieră din cauza împrumuturilor pe care clienţii săi de afaceri din afara Rusiei le-au extins către clienţii ruşi.

"Expunerea transfrontalieră care va rămâne va fi gestionată sau vor fi efectuate rambursări până la finalul lui 2025. Deja UniCredit şi-a redus expunerea cu 91% în ultimii doi ani", a declarat Andrea Orcel.

Pe fondul majorării dobânzilor şi al sancţiunilor internaţionale care afectează activitatea băncilor ruseşti, creditorii occidentali de pe piaţa rusă înregistrează o creştere a profiturilor de la invadarea Ucrainei.

Riscă amenzi

Banca Centrală Europeană a comunicat creditorilor din zona euro care operează în Rusia să-şi reducă semnificativ afacerile din această ţară, altfel riscă amenzi, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Sursele susţin că, după mai multe luni de discuţii, BCE urmează să trimită băncii italiene un ordin obligatoriu, ceea ce ar însemna o intensificare semnificativă a presiunilor, pentru a-şi reduce afacerile cu Rusia. Acesta ar fi penultimul pas înainte ca BCE să impună penalităţi, cum ar fi amenzi.

Un avertisment formal venit de la BCE pentru UniCredit ar oferi băncii italiene o ultimă oportunitate pentru a evita o astfel de procedură de respectare a legii din partea unui organism de supervizare, care ar putea conduce la sancţiuni, a precizat o altă sursă din apropierea acestui dosar.

"În privinţa expunerii locale, a scăzut cu 67% în ultimii doi ani şi ne aşteptăm la un declin accelerat", a explicat Orcel.

La doi ani de la debutul invaziei ruseşti din Ucraina, organismele europene de reglementare îşi intensifică presiunile asupra băncilor occidentale, în condiţiile în care conflictul nu dă semne de calmare. Cu toate acestea, două dintre cele mai mari bănci europene, RBI şi UniCredit, continuă să facă afaceri în Rusia, ceea ce a alertat autorităţile din SUA.

Potrivit rezultatelor comunicate marţi de UniCredit, în primul trimestru al acestui an, grupul bancar a realizat un profit net de 2,6 miliarde euro, în creştere cu 24% faţă de perioada similară a anului trecut, precum şi venituri nete de 6,3 miliarde de euro, în creştere cu 7%, an la an, cu un venit net din dobânzi de 3,6 miliarde euro şi comisioane de 2,1 miliarde euro, datorită unei creşteri robuste a activităţii comerciale, susţinută de concentrarea pe clienţi şi alimentată permanent de produse noi.