O carte pe zi: 'Cursa de 48 de ore' de Andrew Bourelle

Un roman care primit anul trecut 2022 NewMexico-Arizona Book Award pentru fiction-crime. „De departe cel mai intens thriller al anului, cu o acțiune violentă, dialoguri pline de forță și personaje foarte ușor de plăcut, care-i lasă cititorului o impresie de durată” – Best Thriller Books.

Andrew Bourelle este profesor asociat de engleză la University of New Mexico, unde predă scriere creativă retorică și tehnici de comunicare. A publicat numeroase povestiri în reviste literare și antologii de ficțiune, dar și câteva romane, unele scrise împreună cu James Patterson („Texas Ranger” și „Texas Outlow”), altele independent – „Heavy Metal” și romanul de față, cu titlul original „48 Hours to Kill”.

Este unul dintre cele mai captivante thrilleruri, cu o acțiune densă, deși dură, cu răsturnări de situație neașteptate, cu personaje biune conturate, ritm alert, care transmite cititorului un copleșitor sentiment de autenticitate, informează Mediafax.

Scriu editorii:

„Un deținut aflat în permisie descoperă un secret cumplit despre moartea misterioasă a surorii lui - și se întoarce în lumea interlopă ca să scoată la lumină adevărul. Închis pentru un atac armat, Ethan Lockhart visează să aibă cândva o viață obișnuită. Însă când primește o permisie de 48 de ore ca să meargă la înmormântarea surorii lui, Abby, își dă seama că nimeni nu-i văzuse cadavrul și hotărăște să afle ce s-a petrecut cu ea. Cămătarul Shark, fostul șef al lui Ethan, conduce acum un imperiu criminal. Pe măsură ce Ethan și cea mai bună prietenă a lui Abby găsesc noi indicii, sunt tot mai convinși că Shark e responsabil pentru crimă, dar nu au dovezi. Dacă vrea să dezlege în 48 de ore misterul morții lui Abby, Ethan va trebui să redevină infractorul care a jurat că nu va mai fi vreodată”.

Firește, adevărul este mult mai complex, iar făptașul este un personaj la care nu te aștepți în prima parte a cărții.

„Un thriller perfect cu acțiunea desfășurată într-un timp limitat, cu profunzime, personaje și mister — recomand din toată inima." – Lee Child

„O poveste cu ritm alert și un mod minunat să-ți petreci, dacă nu 48 de ore, măcar trei sau patru." – Kirkus Reviews

Andrew Bourelle – Cursa de 48 de ore. Traducere din limba engleză de Constantin Dumitru-Palcus. Editura Trei, colecția Fiction Connection Crime. 459 pag.