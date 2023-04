O Carte pe zi: `Mama câinelui`, de Pavlos Matesis

Romanul Mama câinelui, publicat în 1990, a fost inclus pe lista editurii engleze Quintet Publishing „1001 cărți ale literaturii universale de citit într-o viață”. „O lectură hipnotică și plăcută de la început până la sfârșit. Pavlos Matesis a scris o carte extraordinară.” - Alan Sillitoe

Pavlos Matesis (1933 – 2013) s-a născut la Divri din Peloponez (Grecia). A studiat actoria la Facultatea de Artă Dramatică din Atena și a scris piese de teatru, nuvele, romane și scenarii pentru seriale de televiziune. A debutat în literatură în 1964, cu piesa de teatru Stația, dar abia în 1990 a devenit cunoscut în urma publicării romanului Mama câinelui, în care realizează o radiografie a societății grecești contemporane, văzute prin ochii eroinei centrale Raraou, conform Mediafax.

Este povestea unei actrițe trecute de șaizeci de ani, care își relatează viața începând cu perioada copilăriei petrecute într-un oraș grecesc de provincie, în timpul Ocupației germane și al Războiului Civil din Grecia. Tânăra fată, cu tatăl dispărut pe front, își vede mama în compania unui ofițer italian, ca să facă rost de mâncare copiilor. fapt ce atrage oprobriul public al acesteia după retragerea inamicului.Când este condamnată și ostracizată de vecini, femeie coboară în muțenie pentru toată viața, iar fiica ajunge pentru o vreme să latre ca un câine.

Povestea o spune fiica, Raraou, pe vremuri Roubini. „Roubini e numele meu de botez, numai că, de fapt, am fost botezată Raraou când mi-am făcut intrarea în lumea teatrului, și cu numele ăsta am ajuns unde-am ajuns, iar în carnetul de asigurare am adăugat <>, așa or să-mi scrie și pe piatra de mormânt. Pe Roubini am șters-o. Am suprimat-o. Nu mai zic de numele de familie, Meskari!”.

Scriu editorii: „De ce sunt în stare oamenii pentru a supraviețui, cât valorează un ideal și o ideologie, ce rămâne din marșul triumfal al Istoriei, iată câteva întrebări care răzbat din mărturisirile micii Raraou. Intre patriotism și supraviețuire, care e calea corectă?

Suntem in timpul celui de Al Doilea Război Mondial și locuitorii unui orășel grecesc se luptă pentru supraviețuire. Foametea e de neîndurat si mamele se prostituează pentru o bucată de pâine in plus pentru copiii lor, in timp ce tații au plecat sa lupte pentru o cauză in care nu cred, intr-un război fără intoarcere. Mizerie, sărăcie, multe speranțe, o lume care, atunci când devine copleșitoare, se continuă in imaginatia unei fetițe care refuză să accepte că realitatea este și altceva în afară de frumusețe.

Când înduioșătoare, când amuzantă, Raraou, personajul central al acestei cărți, se prezintă dinaintea noastra și ne spune o poveste. E povestea propriei vieți, o viață măruntă care se intersecteaza cu alte destine, la fel de mărunte, toate prinse în vârtejul unei istorii necruțătoare.”

„O operă extraordinar de puternică” - Le Monde

Pavlos Matesis – Mama câinelui. Traducere din limba greacă și note de Claudiu Sfirschi-Lăudat. Editura Curtea Veche. 286 pag.