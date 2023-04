O carte pe zi: 'Nadia' de Elisabeth Norebäck

„Norebäck își confirmă talentul cu acest roman polițist dens și incredibil de bine închegat” – Dagens Nyheter.

„Sunt fiica lui Kathy, Linda Andersson. Mi se spunea Raza soarelui și, când eram copil, apăream în spectacole alături de mama. Faptul că am crescut cu ea m-a obișnuit să fiu în centrul atenției. Am călcat pe multe covoare roșii, știu cum să stau ca să arăt bine și pot zâmbi lejer în fața camerelor de fotografiat sau de filmat chiar și atunci când nu am chef. (...) Nu am părăsit niciodată cu totul lumina reflectoarelor”. Dar această femeie superbă e acuzată de comiterea unei crime odioase, uciderea soțului și condamnată la închisoare pe viață, informează Mediafax.

Această femeie care a avut totul și a pierdut totul și care face imposibilul să o ia de la capăt, fie și sub altă identitate este eroina romanului pe care îl semnalăm astăzi.

Scris de Elisabeth Norebäck, născută în 1979, o scriitoare suedeză considerată noul star al romanului noir suedez. Romanul ei de debut, Spune-mi că ești a mea a fost tradus în peste 35 de țări, inclusiv la noi, tot la Editura Trei, în 2020. Elisabeth Norebäck este o mare devoratoare de thrillere și adoră serialele polițiste. Are un master în inginerie de la Institutul Regal de Tehnologie.

Scriu editorii: „A avut totul și a pierdut totul. A fost Raza Soarelui și acum este un monstru. Un thriller psihologic electrizant, semnat de noul star al genului noir suedez. Fiica unei cunoscute cântărețe, Linda Andersson își însoțește cu regularitate mama pe scenă și lumea o adoră. Peste ani, copilul-minune se căsătorește cu Simon, însă într-un moment dificil descoperă că acesta o înșală. Când Simon e găsit într-o baltă de sânge, ea e acuzată de crimă pasională și condamnată la închisoare pe viață.

Toată lumea e convinsă că este vinovată și ajunge chiar și ea să se îndoiască de propria nevinovăție. Ca să supraviețuiască în cea mai periculoasă închisoare pentru femei din Suedia, se străduiește să-și uite trecutul, până când se petrece ceva neașteptat, care-i trezește amintirile.

Și atunci pornește, din celula sa, pe urmele adevăratului asasin al soțului ei”.

Ce descoperă, e uluitor.

„Cititorul este prins încă de la prima pagină a acestei povești care reconstituie faptele ca un puzzle, între proces, închisoare și noaptea când totul a luat-o razna. Un thriller psihologic cu un deznodământ care-ți taie suflarea”. – Aftonbladet.

Elisabeth Norebäck – Nadia. Traducere din limba suedeză de Ioana-Andreea Mureșan. Editura Trei, colecția Fiction Connection Crime. 287 pag.