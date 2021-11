O chitară care i-a aparținut lui Eric Clapton a fost vândută la licitaţie pentru 625.000 de dolari

O chitară acustică folosită a muzicianului rock Eric Clapton în 1970 a fost adjudecată, la New York, cu 625.000 de dolari, potrivit AFP.

Instrumentul a înregistrat cel mai ridicat preţ la o licitaţie dedicată legendelor rockului, organizată vineri şi sâmbătă, care a totalizat aproape 5 milioane de dolari, a anunţat societatea Julien's Auctions, conform news.ro.

Anunţat ca lot vedetă al acestei vânzări, care a avut loc la Hard Rock Café din New York dar şi online, chitara acustică, un Martin D-45, folosită de Clapton în 1970 în timpul primului concert în direct al formaţiei sale Derek and The Dominos, a fost estimată între 300.000 şi 500.000 de dolari de Julien's.

Preţul de vânzare rămâne însă mult inferior recordului pentru o chitară, atins de semi-acustica la care a cântat solistul trupei Nirvana, Kurt Cobain, în faimosul concert „MTV Unplugged” din 1993 (6 milioane de dolari în 2020 la Julien's Auction).

Eric Clapton a stârnit polemică la începutul pandemiei de coronavirus, după ce a lansat afirmaţii anti-vaccin şi s-a opus carantinei.

Printre alte chitare vândute se află un Gibson Explorer al lui The Edge din 1976, folosită cu U2, adjudecată la 437.500 de dolari, şi o Fender Stratocaster la care a cântat David Gilmour de la Pink Floyd, vândută pentru 200.000 de dolari.