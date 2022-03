O continuare a filmului 'Godzilla vs Kong' se află acum în pregătire

Godzilla şi King Kong se vor înfrunta din nou. Cele două creaturi vor trăi o nouă aventură care va fi filmată în următoarele luni în Australia, potrivit Variety, relatează News.ro.

Al cincilea film al „MonsterVerse” produs de studiourile Warner şi Legendary, după „Godzilla” (2014), „Kong: Skull Island” (2017), „Godzilla 2: King of the Monsters” (2019) şi Godzilla vs. Kong (2021), rămâne un mister. Scenariul nu a fost încă dezvăluit şi nici distribuţia nu se cunoaşte.

„Godzilla vs. Kong” a avut un mare succes. În aprilie 2021, a realizat cel mai bun debut pentru un film hollywoodian la nivel mondial de la începutul pandemiei, cu încasări de 123,1 milioane de dolari. O cifră cu atât mai impresionantă cu cât filmul era atunci disponibil şi pe platforma HBO Max.

Proiectul încă fără un titlu va primi 16 milioane de dolari australieni (11,8 milioane dolari americani) prin programul de stimulare a locaţiei de 540 milioane dolari australieni (399 milioane dolari americani) al guvernului federal australian.

O subvenţie suplimentară de 6,3 milioane dolari australieni (4,66 milioane dolari) va veni de la agenţia de stat Screen Queensland şi Production Attraction Strategy.