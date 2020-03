O firmă din Buzău produce viziere de protecţie pentru medici şi asistenţi medicali, cu fonduri proprii şi ajutorul unui om de afaceri

O societate specializată în producţie publicitară din Buzău a luat decizia de a ajuta sistemul sanitar din întreg judeţul cu viziere de protecţie pentru medici şi asistenţi medicali. Teama, justificată de altfel, de noul COVID-19 i-a făcut pe managerii unităţilor sanitare să caute cât mai multe astfel de mijloace de protecţie pentru faţa şi ochii personalului medical, iar lipsa din stocurile distribuitorilor a acestor echipamente i-a motivat pe buzoienii de la Grafix Media să încerce să producă astfel de viziere, anunță news.ro.

Cu sprijinul unui om de afaceri local şi cu concepţia şi efortul celor de la Grafix Media au fost livrate deja primele viziere la Spitalul Judeţean Buzău şi la Secţia de Pneumologie din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Buzău.

Citește și: Klaus Iohannis anunță: Dorim să venim cu măsuri de sprijin!

”Am demarat această acţiune cu sprijinul unui om de afaceri care a dorit să ne pună la dispoziţie materialele necesare pentru realizarea a 1.000 de astfel de bucăţi. Noi, ca şi producători, am venit cu echipamentele, cu munca fizică şi vom suporta şi noi costurile integrale pentru aproximativ 500 de bucăţi. Am zis că putem produce undeva la 500 de bucăţi pe zi, însă, în aceste zile de când am început au fost şi timpi morţi din cauza problemelor întâmpinate prima dată cu probele apoi cu aprovizionarea. Fiecare vizieră după ce e decupată, inscripţionată şi asamblată este dezinfectată cu alcool şi pusă în pungi individuale”, a explicat Dan Croitoru membru în echipa de producţie a societăţii buzoiene.

Pentru producerea vizierelor atât de necesare în unităţile sanitare lucrează 7 persoane care au decis astfel să respecte şi regulile impuse de autorităţi privind izolarea la domiciliu sau locul de muncă.

”În momentul de faţă, suntem 6-7 persoane care lucrăm, suntem în semi izolare nu mergem decât la atelier şi acasă şi nu primim pe nimeni din afară. Livrarea o facem în faţa uşii. Ar mai fi o problemă că acum au început să sune la uşă persoane fizice care vor să cumpere aşa ceva. Din păcate nu se poate. Considerăm că sistemul sanitar are mult mai multă nevoie de astfel de produse şi nu le comercializăm” a mai spus Dan Croitoru.

Spitalul Judeţean Buzău se numără printre primii beneficiari ai acestor echipamente, iar managerul Claudiu Damian este extrem de mulţumit.

”Am primit gratuit din partea unor societăţi astfel de viziere. Sunt peste 100 şi vreau să le mulţumesc sincer. Doar la nivelul Spitalului Judeţean Buzău pentru medicii de aici şi pentru asistentele care sunt în prima linie noi am căutat să comandăm 400 astfel de mijloace de protecţie însă preţul unei bucăţi ajunge la aproximativ 50 de lei si nici nu se găsesc la distribuitori. Sunt foarte utile, protejează personalul şi suplinesc acei ochelari care vin strânşi pe ochi. Le mulţumesc în mod special acestor societăţi care au decis să ne sprijine”, a spus managerul SJU Buzău, Claudiu Damian.

Citește și: Atac furibund al lui Rareș Bogdan: Speculanților, blestemaților, vreți să vă cumpărați masini noi si elicoptere cu prețul vieții unor copii bolnavi de cancer?

Vizierele produse de societatea din Buzău vor ajunge în scurt timp la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Buzău, SMURD Buzău, Crucea Alb Galbenă, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat sau Policlinica Militară.

În judeţul Buzău sunt izolate la domiciliu 3.176 de persoane în timp ce alte 74 de persoane se află în carantină, 12 dintre acestea încheindu-şi miercuri perioada de carantină instituţionalizată. În ultimele 24 de ore, au fost verificate 2.021 de persoane aflate în izolare şi au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale cu privire la nerespectarea măsurii de izolare la domiciliu, în valoare totală de 6.000 de lei.

În intervalul orar 22:00-6:00, la nivelul judeţului Buzău au fost constituite filtre pentru verificarea modului de respectare a prevederilor OM nr.2/2020 şi au fost aplicate 62 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 132.000 de lei.

În cazul unui bărbat aflat într-un centru de carantină, jandarmii buzoieni au întocmit documentele de constatare pentru infracţiunea de ”zădărnicirea combaterii bolilor”, respectiv pentru nerespectarea măsurilor de carantină, dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, după ce acesta a fost depistat de dispozitivul de jandarmi încercând să fugă.

A fost interceptat şi reintrodus în cameră de către oamenii legii, fiind luate măsuri suplimentare de supraveghere în zona centrului.

Persoana în cauză a fost introdusă în carantină în data de 23.03.2020, ca urmare a constatării nerespectării măsurii de izolare la domiciliu.

Citește și: Dr Alexandru Rafila: Probabil spre sfârștiul lunii aprilie se va ajunge la mii de cazuri zilnic!

Totodată, printr-un apel la 112, a fost sesizat faptul că o persoană internată la Secţia UPU a Spitalului Judeţean Buzău, într-un izolator special destinat persoanelor revenite din străinătate şi care prezintă simptomatologie de coronavirus, a părăsit respectiva locaţie fără a avea aprobarea cadrelor medicale.

Au fost alertate forţele de ordine aflate în serviciu, persoana fiind depistată în scurt timp de o patrulă mixtă poliţist-jandarm. Pe numele persoanei care nu a respectat măsurile dispuse de autorităţi a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”zădărnicirea combaterii bolilor”.

Direcţia de Sănătate Publică a dispuns introducerea acesteia în carantină instituţionalizată, sub pază asigurată de IJJ Buzău.