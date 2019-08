O lună de la dispariția Alexandrei, Cumpănașu s-a dezlănțuit la adresa clasei politice: 'Mi-e scârbă de jocurile voastre securisto-electorale'

La o lună de la dispariția Alexandrei Măceșanu, unchiul său, Alexandru Cumpănașu, lansează un atac fără precedent la adresa clasei politice, afirmând într-un manifest că îi este scârbă de „jocurile securisto-electorale pe seama nenorocirii de la Caracal”. El le reproșează politicienilor că au tăcut „ca niște infractori” și că îi interesează doar cine ia mai multe voturi.

„MANIFEST FATA DE CLASA POLITICA: Mi-e scarba de jocurile voastre securisto-electorale pe seama nenorocirii de la Caracal. Ei au grija de jocurile lor bolnave, de impartit functii, de incurcat pe unul sau pe altul politic si cam atat. Aaa. Da. Si de interesele lor si ale familiile lor. BAAA ANIMALELOR dar pe Alexandra o mai cautati??? Dar pe Luiza???. CLANURILE din care faceti parte le mai protejati mult? Singura voastra grija este sa va aranjati protectia CLANULUI vostru castigand functii. Politicieni de 2 lei, interlopi si imbuibati ce sunteti!. Am cerut Comisie Speciala de Ancheta in cazul Caracal. Ati tacut ca niste infractori. Nu ati stiut pana unde merge reteaua nu?. Si cum si voi faceti parte dintr-un clan v-a fost frica sa nu va dati in gat unul pe altul. Dar ce conteaza cat timp familiile voastre sunt in siguranta ce fac amaratii de 99% nu?!!. Ei sa taca, sa inghita, sa li se ia copii, sa fie respinsi si batjocoriti de autoritati iar voi va pregatiti sa mai trimiteti inca o data niste gargaragii ieftini sa-i insele si sa-i prosteasca. NU ATI FACUT NIMIC in ultima luna. Ati fugit de mine ca dracu de tamaie nu care cumva sa ajung la fiecare dintre voi si clanurile voastre. Tragedia asta a trecut pe langa voi pt ca nu aveti suflet majoritatea ci CALCULE!!!!! Cine ia mai multe voturi sa va asigure pe urma imunitatea CLANULUI vostru de la Cotroceni. Pacat ca oameni iubiti de poporul asta se lasa folositi si prostiti de niste golani ca voi. Sau cine stie, poate ca si personajele astea nu sunt decat niste pioni agatati de mult timp si cu ambitii personale. Oricum, mi e scarba de voi si de politica voastea in aceste vremuri. De cinismul si obtuzitatea voastra. Nu mi-ati dat o mana de ajutor institutional in toata aceasta perioada. Poate pt ca unii dintre voi ati fost la randul vostru la "degustare" de retele cu minore? Nu stiu. Dar acesta este un manifest de SCARBA si REPULSIE fata de intreaga clasa politica INDIFERENTA la dramele Romaniei”, scrie Cumpănașu pe Facebook.