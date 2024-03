O nouă alertă în Rusia! Un mall din Sankt Petersburg, evacuat de urgență

Pompieri, ambulanțe, forțe de ordine se află acum la un mall din Sankt Petersburg în număr impresionant.

Deocamdată nu au fost făcute informații oficiale legate de acest incident. Potrivit presei locale, un bărbat a anunțat că a amplasat o bombă în clădire, fapt ce a dus la evacuarea oamenilor din interior.

În imaginile surprinse de martori se poate vedea cum oamenii aleargă spre ieșire. Se pare că individul respectiv ar fi fost reținut. El este în prezent interogat, dar refuză să facă dezvăluiri și să spună unde a amplasat respectiva bombă.

Un ambuteiaj masiv s-a format în apropierea centrului comercial.

⚡️At the shopping center in St. Petersburg, sappers have arrived – Russian media



A man claimed to have planted explosives in the building, leading to the evacuation. The individual was detained but did not disclose the location of the alleged device. pic.twitter.com/6eEg29qa2j