O operă de artă rătăcită în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost returnată colecţiei de artă din Dresda

După mai bine de 70 de ani, o operă de artă care s-a pierdut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost returnată colecţiei de artă din Dresda, Germania, prin intermediul sistemului de justiţie italian, informează joi agenţia DPA.

Parchetul din Dresda a anunţat joi că a descoperit că pictura "The Old Man and the Maid" ("Bătrânul şi servitoarea") realizată de prolificul artist flamand David Teniers II (1610-90), cunoscut şi drept David Teniers cel Tânăr, se afla în Italia, potrivit Agerpres.ro.

Pictura s-a rătăcit în timpul războiului şi ar fi ajuns în mâinile unui negustor de artă din Napoli.

El a oferit tabloul colecţiei de artă din Dresda (Staatliche Kunstsammlungen Dresden - SKD) în 2014, susţinând că era doar intermediarul unui vânzător, au indicat procurorii.

Autorităţile de la Dresda au deschis o anchetă asupra bărbatului pentru posesie de bunuri furate, predând apoi cazul procurorilor din Napoli.