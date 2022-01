O somitate medicală a României analizează pandemia: 'Românul are genetic în el cromozomul Gică-contra'

Prof. Dr. Dorin Sarafoleanu (85 de ani), unul din marii specialiști în ORL, primul care a adus tehnica laserului în medicina din România, a vorbit duminică seară, într-un interviu la Antena 3, despre pandemia de coronavirus.

„Acest virus a venit brusc, ca toate epidemiile care au facut ravagii pe globul pamantesc. Medicina nu a prevazut acest lucru. Medicina contemporana trebuie sa fie mult mai predictiva, dupa aceea vine preventia. Luata pe nepregatite, lumea medicala si-a dat seama ca trebuie sa se uneasca, ceeea ce au si facut in Occident, pentru a cerceta virusul si a cauta remedii.

Toata lumea intreaba, mai ales cei care sunt reticenti in ce priveste vaccinarea, de ce acest vaccin a aparut asa repede, intr-un an, iar vaccinurile clasice au aparut dupa 4-5 ani de zile. Explicatia e foarte simpla, atunci nu exista inteligenta artificiala și nu se pleca de la acest nivel de cunostinte de imunologie, de comportament al organismului uman in fata infectiilor.

Al doilea lucru pe care trebuie sa il stie cei reticenti este ca nu cred ca va putea fi gasit un tratament care sa fie si 100% eficace si care sa nu dea complicatii si fenomene adverse. (Vaccinarea este utilă) ca să fii un pic mai linistit ca si daca faci boala, faci o boala mai usoara si nu ajungi la intubatie la terapie intensiva.

Politicul trebuie sa dea prioritate stiintei. Suprapunandu-se politicul stiintei, vom ramane o tara primitiva.

La inceput, cand masca era foarte mult contestata, auzeai ca masca e botnita. Ca om care a trait jumatate de viata cu masca pe fata pentru ca am stat in sala de operatie, am stiut ca nu are niciun sambure de adevar (valul de critici la adresa mastii de protectie) Ce rol are masca? Te apara si pe tine de fluxul de virus pe care un alt om ti-l poate transmite si-l apara si pe alt cetaten daca tu nu stii ca ai virusul si i-l transmiti. Eu, daca as avea talent literar, as ridica o oda mastii, a facut cel mai mare serviciu in aceasta pandemie, alaturi de specialistii in epidemiologie.

Inainte, cand il vedeai pe unul cu masca radeai de el. Acum, cu masca, au fost infinit mai putine infectii ORL, mai putine bornsite, otite, sinuzite. Deci masca a facut si un serviciu paralel pentru alte afectiuni care se pot lua pe cale respiratorie. Masca mai are si rolul, vorbesc de Bucuresti in general, sa ne protejam putin de poluarea care macina acest oras si nu a putut fi rezolvata. Sunt un sustinator al portului mastii de protectie.

Am primit recent studii din Franta realizate in cooperare cu alte tari occidentale in care s-a constatat ca (din cauza pandemiei) dupa ce s-au amanat investigatii legate de cancere si infectii cronice ORL, procentul de evolutie favorabila post-operatorie a fost cu 20% mai mic, iar vindecarea a fost intotdeauna cu o saptamana mai tardiva.

Este o stare de disperarea in sanul tinerilor rezidenti care au intrat in rezidentiat la inceputul pandemiei. Cand ei trebuiau sa stea la capul bolnavilor, in sala de operatii, sa vada bolnavul de doua ori pe zi, au venit restricitile. Oamenii astia au vrut sa faca medicina si nu au avut cum sa o faca. Să faci anatomie și medicină online este o glumă.

Din cauza pandemiei, oamenii au devenit mai violenti, mai putin comunicativi, mai egoisti. Romanul are genetic in el 'cromozomul Gică-contra'. Noi ne chinuim sa aducem la cunostinta si exista cate unul dintre noi care spune că el nu are nimic, ca bea țuică și se face tare si mare si asa mai departe. Cu acești Gica-contra trebuie sa ne luptam, pentru că dacă o să cultivam acest model, atunci formam omul distopic, periculos pentru propria specie, care nu mai contribuie la progresul social si stiintific”