Deputatul ucrainean Yevgeniy Shevchenko a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în timp ce încerca să treacă granița în Polonia, informează NEXTA, care citează presa pro-rusă.

Șevcenko este cel care a mers constant la întâlniri cu liderul din Belarus, Alexandr Lukașenk, un apropiat al lui Vladimir Putin. Parlamentarul ar fi trebuit să fie în armată și să lupte împotriva Rusiei, deoarece avea vârsta pentru înrolare.

În mai 2021, el a fost exclus din partidul Slujitorul Poporului din Ucraina.

