Observații GRAVE făcute de antrenorul CSU Craiova: 'Am văzut că sunt şapte ani de când FCSB nu pierde cu un arbitru. Este puţin ciudat'

Antrenorul Devis Mangia a declarat, într-o conferinţă de presă, că nu ar mai vrea arbitri din Bucureşti la meciurile cu FCSB din play-off, după ce consideră că formaţia sa, CSU Craiova, a fost dezavantajată de Marius Avram la întâlnirea de duminica trecută, informează News.ro.

Citește și: Alexandru Mitriță, fotbalistul echipei New York City, lăudat de americani - presă

Întrebat despre solicitarea conducerii clubului oltean, ca echipa să nu mai fie arbitrată de centrali din Bucureşti în play-off, la meciurile cu FCSB, Mangia a spus: "Asta este treaba persoanelor din conducerea clubului, dar eu cred că ar fi mai bine. După meci am văzut că sunt şapte ani de când FCSB nu pierde cu un arbitru. Este puţin ciudat, nu am mai văzut. Duminica trecută, a fost un meci echilibrat până în minutul 75. În acel moment, ar fi trebuit să fim noi cu un jucător în plus pe teren, nu a fost aşa, şi în minutul 80 a fost penalti şi eliminare împotriva noastră. Penalti, da, eliminare, probabil, că nu mai ştiu cum este regulamentul, dar cu cinci minute înainte a fost o situaţia în urma căreia noi ar fi trebuit să fim cu un jucător în plus pe teren. Dacă se vorbeşte numai de fotbal, Craiova are şanse la titlu, sigur. Dar trebuie să pot vorbi doar de fotbal, în ultima perioadă nu a fost posibil."

Mangia a fost supărat şi de faptul că a fost acuzat de lispă de respect de câtre fundaşul FCSB Mihai Bălaşa, pentru că l-a pus pe portarul Mirko Pigliacelli să execute penaltiul din meciul cu FCSB.

"Nimeni din alte echipe nu trebuie să vorbească despre decizia mea. Nu că nu avem respect şi bla-bla-bla, cum am auzit. Este mai bine să vorbească despre echipa lui şi nu de echipa mea, da? Eu iau decizii pentru a face cel mai bine pentru echipa mea, nu pentru a demonstra ceva împotriva altor echipe. Şi din acest motiv, jucătorii ar trebui să vorbească mai puţin de alte echipe", a spus Mangia.

Tehnicianul italian a afirmat că speră ca echipa lui, CSU Craiova, să încheie sezonul regulat, cu un succes împotriva Astrei Giurgiu.

"Alibec este un jucător foarte, foarte bun, dar Astra nu depinde doar de un jucător, el este un jucător important din ce am văzut în această perioadă. Intrăm pe teren pentru a câştiga, vrem să închidem sezonul regulat foarte bine", a declarat el.

Despre debutul lui Alexandru Mitriţă la New York FC şi despre El Clasico, Devis Mangia a afirmat că nu a văzut partidele respective.

"Am văzut pasa dată de Mitriţă, nu am văzut tot meciul, e normal pentru că este un jucător foarte bun. Am mai vorbit cu el, pe whatsapp. În SUA este un fotbal frumos, în ascensiune. Nu m-am uitat la El Clasico, am văzut puţin din Lazio-Roma şi puţin din Clasico", a spus antrenorul craiovenilor.

CSU Craiova va întâlni, luni, pe teren propriu, de la ora 20.00, formaţia Astra Giurgiu, în etapa a XXVI-a, ultima sezonului regulat.